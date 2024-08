Ramoncín, alto y claro sobre el PSOE y su pacto con ERC: "Que resuelvan el asunto interno, que no lo hacen nunca"

La actualidad política de esta semana pasa por el acuerdo que Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana habrían firmado para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Se trata de un pacto que no ven con buenos ojos determinados barones de la formación socialdemócrata, como Javier Lambán o Emiliano García-Page.

Entre otros asuntos, Más Vale Tarde abordó la noticia este jueves, sometiéndola a debate entre los colaboradores. Antes, la presentadora, Marina Valdés, remarcaba "el enfado" que existe en seis autonomías socialistas, que han llegado "a pedir a Pedro Sánchez que convoque un consejo de política federal para tratar este preacuerdo con Esquerra".

Después, Valdés cedía la palabra a Carmen Morodo: "La amnistía afecta al principio de igualdad en el plano judicial. Este acuerdo afecta indudablemente a lo que nos ha contado Esquerra, pero el presidente se ha mostrado satisfecho con lo que Esquerra dice que han acordado".

Ramoncín opinó, en su línea, de manera realmente contundente: "Hace 2.000 años, Cicerón escribió una carta que se llamaba Pro Domo Sua". "Me has dado miedo con esa referencia de repente", reconocía la conductora de laSexta, pero el tertuliano proseguía: "No, de verdad, la escribió por sus propios intereses. Un tal Clodio le iba a arrebatar sus bienes y tal".

"Pues queda claro en esto, que aquí todo el mundo actúa por sus propios intereses. No está ese concepto que debe tener uno de lo que es la política, que la vida de todos mejore y que cada uno reciba lo que le toca por justicia. Cada uno apunta a lo suyo", aseguró el cantante.

Ramoncín, colaborador de 'Más Vale Tarde' Atresmedia Televisión

"Si yo fuera Illa, me darían ganas de decir: 'Oiga, vayámonos a elecciones y a ver qué pasa. Y me dejan ustedes en paz'. Al final, este encaje de bolillos para poder llevar a cabo unos pactos. Y ahora aparece uno que dice que dentro de 24 horas no sabe si se va a firmar o no", expresó el artista.

Por último, Ramoncín apeló al PSOE para que se organizase y "resolviese" este "asunto interno" de una vez: "¿Por qué ocurre esto? Es inexplicable que planteen una cosa como esta sin haberse reunido con los barones territoriales. Los que son barones y los que están como líderes. Que resuelvan el asunto interno, que no lo hacen nunca".