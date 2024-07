Ramoncín vaticina el futuro de Vox en ‘laSexta Xplica’: “Es un Ciudadanos o un UPyD que puede desaparecer”

Este sábado, en laSexta Xplica, se habló de la ruptura de Vox con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos. Y una de las personas que habló alto y claro sobre el asunto fue Ramoncín, cantante y presentador que lleva décadas trabajando como colaborador en todo tipo de formatos, y que, en los últimos años, ha estado vinculado a Atresmedia.

“No hay que olvidar que al final quienes han cogido las maletas y se han ido han sido los de Vox”, sentenció el artista. “Eso no hay que olvidarlo. No ha sido el Partido Popular, el que ha dicho basta ya de esto que hemos escuchado, que es un relato vergonzoso y vergonzante. No ha sido así, ha sido Vox quien se ha ido”, añadía.

Tras recordar cómo se ha dicho si dejarían o no los coches oficiales, aseguró tener la sensación de que “las dos almas, si es que las hay en Vox, están ya muy enfrentadas. Hay un Vox de señoritos, que han decidido que donde están, están bien, y hay un Vox con gente que, seguramente de buena voluntad decidieron dejar sus profesiones y trabajos y meterse en esto de la política”. Estas personas habrían sido realmente afectados porque “han visto cómo en un año les han dicho que tienen que volver a buscarse la vida, trabajar en otro sitio, encontrar trabajo fuera de la política”.

Ramoncín aseguró que le cuesta entender las razones de lo sucedido. Y expuso que en España el debate de la emigración no es tan “salvaje como en Francia”, con “esta idea de que se van a llenar los barrios y la gente no va a poder pasar por los machetes, las violaciones”, y que no comprende cómo Vox “ha entendido esto de caballo de batalla”.

Con la ruptura en los gobiernos autonómicos, Vox ha perdido “hasta 4 mil millones”, seguía narrando el cantante, que asegura que “es mucho dinero para que un partido pueda seguir funcionando”.

“Vox Puede desaparecer”

“Estamos delante de un Ciudadanos o una UPyD que puede desaparecer en cualquier momento”, terminaba de decir Ramoncín, nombre artístico de Ramón Luque, que vaticina que Vox podría convertirse en “un resquicio de gente que se esconde entre lo que es Vox ahora y lo que parece que es Se acabó la fiesta”. “Lamento mucho el pensar que cómo va a votar el PP ahora qué va a hacer con lo que ha aprobado”, finalizaba.