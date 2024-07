Una invitada de ‘La vida sin filtros’, a gritos contra Alessandro Lequio: “Conmigo te relajas y no me hablas así”

El amor fue el eje del programa La vida sin filtros emitido este sábado por la noche en Telecinco. Así, Cristina Tárrega contó a los espectadores historias como la de Cisco García, quien sufrió un accidente hace casi una década y quedó en silla de ruedas, y que quiso destacar cómo su entonces novia siguió a su lado y ahora es su esposa y tienen dos hijos. O la de Mari Paz, que fue monja, pero ahora quiere encontrar el amor, y hasta se sometió a un cambio de look en el programa.

Aylén fue otra de las invitadas de la noche. Se trata de una chica que quería desenmascarar por televisión a su pareja, con el que lleva saliendo casi un año, y que le ha sido infiel en varias ocasiones. “¿Quién te puede engañar con ese poderío?”, preguntaba Cristina Tárrega al recibirla en el plató. “Pues un gilipollas”, respondía la joven, que, a pesar de todo, sigue enamorada de su chico.

Fue en la feria de Málaga donde surgió la chispa, en agosto de 2023, y Aylén sintió un flechazo. “Yo pensaba que era un guiri, y dije: qué chico más mono. No tiendo a ser promiscua, pero entre copa y copa me lié con él, y resultó que era de Madrid. Sus amigos estaban con mis amigas y acabé en su villa”, contaba la invitada.

Sin embargo, Aylén pronto descubrió que su chico le era infiel, y por eso le pidió que se tatuase su nombre cerca de sus partes; como lo hizo, le perdonó. Pero no cesaron las deslealtades, hasta el punto de que ella entabló amistad con una de esas amantes, que entró por teléfono en el programa.

“A la chica, por lo menos, se lo agradezco, no es como otras que se calla la boca, te lo cuenta, se queda tranquila y pide perdón”, decía entre lágrimas Aylén. “Estás superenamorada de él”, opinaba Cristina Tárrega. La otra chica, por su parte, decía que “con lo pibón que es no tiene que estar con ese chico. Vale mucho”, le decía a modo de ánimo.

Salta la chispa con Lequio

Ahí entró Alessandro Lequio, colaborador del programa, y se posicionó de parte del chico infiel. “A los 20 años lo que quieres es follar”, dijo, alzando la voz. Y eso hizo estallar a Aylén, que no dudó en gritar al italiano. “Yo lo primero que dije antes es que no era promiscua. Conmigo te relajas y no me hablas así, señor, que pareces Tutankamón, que pareces que tienes un peluquín. Que bien que tengo 20 años, pero tú te estás poniendo a mi nivel”, le soltó al colaborador de La vida sin filtros.

Cristina Tárrega tuvo entonces que frenar a la invitada, pero lejos de criticarle su rabia, le dio un consejo: “Todo ese carácter que te ha sacado Lequio, para él”. Tras esto, el público comenzó a aplaudir, y la presentadora le dio dos besos a Aylén.