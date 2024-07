Buenas noticias para Cristina Tárrega: Telecinco estira ‘La vida sin filtros’ tras marcar máximo

Por segundo verano consecutivo, Telecinco decidía apostar por Cristina Tárrega para su prime time de los sábados. El pasado 15 de junio se estrenaba la segunda temporada de La vida sin filtros, el programa de testimonios en el que la antaño cantante charlaba con personas con historias de lo más particulares. Y es que lo mismo entrevista a la mujer más pequeña del mundo que con una mujer que fue estafada por un falso Luis Miguel, o con una mujer cuyo “esposo” está hecho de trapo.

La idea inicial era que la nueva temporada tuviese 6 entregas, y esto suponía su adiós el próximo 20 de julio. Sin embargo, todavía queda Cristina Tárrega para rato: Mediaset vuelve a confiar en ella, y echará prácticamente todo el verano en la franja noctura de los sábados de Mediaset.

En concreto, son 5 las nuevas entregas que grabará el programa, tal como ha adelantado Fórmula TV tras la primicia de Algo Pasa TV, y esto hace pensar que el programa acabaría el próximo 23 de agosto.

Sin embargo, puede que el programa dure más. Y es que, el año anterior, La vida sin filtros emitió un refrito en una de las noches, por lo que si se repite la estrategia, el programa de Cristina Tárrega terminaría su andanza el 30 de agosto.

La renovación es una muestra de la confianza de Mediaset en Tárrega, a pesar de que el programa no está dejando grandes datos de audiencias. Y es que La Voz Kids no se lo pone nada fácil en antena 3. El pasado sábado hizo máximo de temporada con un 9,6% de cuota de pantalla con 659.000 espectadores, pero hay que matizar algo importante. El primer tramo del programa se emitió bajo el título de La vida sin filtros express y que solo anotó un 6,4% de cuota de pantalla con 658.000 espectadores. Una forma de maquillar los datos a la que también recurren programas como Supervivientes, y que, en el caso de La vida sin filtros, se lleva usando toda la temporada.

‘La vida sin filtros’

En su segunda temporada en la cadena, La vida sin filtros, producido en colaboración con Unicorn Content, incorporó a sus contenidos ‘El secreto de mi vida’, nueva sección en la que los secretos más profundos encontrarán su voz. Una vez concluido su relato será ella quien decida revelar o no su identidad.

Cristina Tárrega afirmaba ante su estreno que “se dice que todos guardamos al menos 13 secretos de los cuales cinco no los desvelamos nunca en la vida. En esta sección, los protagonistas nos cuentan secretos que no damos crédito, además de secretos que no acompañan a la imagen que da la persona que lo relata. A veces tenemos una impresión de una persona por su imagen y estamos muy equivocados, por lo que no se puede juzgar a nadie a primera vista”.

El programa cuenta este año también con la incorporación de Antonio Santana como copresentador para ofrecer los informes, datos y reportajes sobre el asunto central que se aborde en cada entrega.