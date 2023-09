‘GH VIP’ recurre a la fórmula ‘Express’ en su primer tramo para competir contra ‘El Hormiguero’

Este jueves Telecinco ofrecía en prime time la primera gala de GH VIP, en la que los concursantes nominarán a sus compañeros por primera vez. Estaba anunciada para las 21:55 horas de la noche, pero lo cierto es que ha arrancado a las 22:08. Lo llamativo es que no se ha presentado como GH VIP, sino como Express. Una fórmula que los programas ya habían desechado, desde que cambiasen las reglas del juego a la hora de medir las audiencias.

Fue a las 22:59 horas cuando Express acabó de forma discreta. “En este momento arranca la gala de las nominaciones”, se despedía Marta Flich, mientras entraba el copyright. Justo al momento, se veía en pantalla el cartel de GH VIP, y Flich dio las buenas noches a la audiencia, dando la sensación de que era un programa nuevo. En la parrilla que se podía consultar en la web de Telecinco se podía ver cómo el reality, con el título de GH VIP, ocuparía la franja desde las 21:55 hasta las 02:00 horas de la madrugada.

Esto que ha hecho Telecinco es un truco, ya en desuso, para maquillar las audiencias. Así, este Express será el que se mida contra El Hormiguero, el programa de Pablo Motos que cada noche suele conseguir datos que encabezan las audiencias del día siguiente. Y es que solo se contará lo emitido desde las 22:59 como dato del reality, y no todo lo anterior, que pertenecería al citado y no anunciado previamente Express.

Hacía varios, con el objetivo de maquillar sus datos de audiencias, las cadenas de televisión han troceado sus programas simplemente insertando una imagen del copyright de la cadena en una esquina. De esta forma, conseguían separar los malos datos de una de estas partes para que así no afectase a la otra. Así, nos encontrábamos con programas como Supervivientes: Express, MasterChef: Previo, La isla de las tentaciones: Express, Todo es mentira Bis, Cuatro al Día 20 horas, El Hormiguero: Previo, Más vale tarde: Avance, Más Zapeando o Más Espejo Público.

Sin embargo, en julio de 2021 se anunció que, a partir del 1 de septiembre, Kantar, la empresa que mide las audiencias en televisión, redefiniría el minutado de programas. Desde entonces, un programa sería aquel “evento o producto televisivo con contenido propio que en general inicia su emisión con una cabecera y/o título visible que lo identifica y en su final aparecen títulos de crédito y/o un copyright con la acreditación de los derechos de emisión del contenido difundido”.

Eso provocó la desaparición de programas como Más vale tarde: Avance, o El Hormiguero: Previo. Sí continuaron, sin embargo, troceándose programas como Aruser@s o Sálvame (Limón / Naranja), aunque esto correspondía a cuestiones para adaptarse a la protección de horario infantil. En este caso, GH VIP no tenía que preocuparse por el horario, y aunque no han mencionado el nombre de Express, sí que han sabido jugar con los (breves) créditos con el nombre y fin del programa para no saltar las normas dictadas por Kantar.

