Gema López brilla en 'Espejo Público', la nueva estrella de Antena 3 que Telecinco no supo explotar

Poco tiempo después del fin de Sálvame y, a cuenta gotas, se fueron descubriendo los destinos de algunos de los colaboradores del programa. Aún hay dudas, eso sí, sobre cuál será el de algunos de sus rostros más emblemáticos como Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros, entre otros. Sin embargo, a principios de este mes de septiembre se cumplía la predicción del propio Sálvame: Gema López terminaría en Antena 3. Y así ha sido.

El desembarco de la madrileña en Atresmedia fue un rumor constante durante todo el verano. Sin embargo, pasó julio y agosto y nada se supo de ella. No fue hasta que Espejo público presentara la completa renovación de su magacín, sobre todo de la parte + Espejo, es decir, la parte que va desde las 11:00 hasta la 13:25 horas, cuando se supo el destino de López.

Pero, la sorpresa venía más tarde cuando se anunciaba cuál sería el rol de la periodista en el programa. Y es que colaboraría opinando sobre noticias del corazón, pero también sería copresentadora de esta sección, ahora con más peso tras el fichaje de Alberto Díaz como director.

Gema López mostraba así su entusiasmo en redes: "Hoy entiendo mejor que nunca lo que significa volver al lugar en el que fuiste feliz. Ha sido emocionante reencontrarme con compañeros a los que no veía desde hacía más de una década. Regreso a Antena 3 doce años más mayor, con la mochila llena de experiencia”.

La nota discordante en 'Sálvame'

25 años son los que la periodista acumula ya de experiencia frente a la cámara, desde que debutará a finales de los 90 en el programa Hoy es posible de TVE. Pero, sin duda, fue su participación en Sabor a ti de 2000 a 2004 cuando empezó a ser una cara popular entre los espectadores. Posteriormente, se consagraría como una de las periodistas más vehementes y con mayor credibilidad del papel cuché tras ser una de las colaboradoras fijas de Dónde estás corazón de 2003 hasta la cancelación de éste en 2011.

Tras el cierre del programa que presentaba la noche de los viernes Jaime Cantizano en Antena 3, Gema puso rumbo a Sálvame que, por aquel entonces, empezaba a subir como la espuma y a marcar altos índices de audiencia cada tarde. Estuvo en él desde 2012 a 2023, aunque por en medio colaboró de forma muy puntual en otros espacios de Telecinco como Materia Reservada, Abre los ojos y mira o Sálvame Limón.

Sin embargo, el papel de López en el irreverente y polémico programa de las tardes de la principal cadena de Mediaset siempre fue diferente al del resto. La madrileña supo mantener el tipo y también su imagen intacta durante la década de permanencia en el programa.

Sin dejar de remar a favor de obra, Gema no expuso su vida privada. Tampoco se prestó a otros juegos dentro del programa que caricaturizaran su perfil público. Y pese a que sí que vivió broncas importantes, sobre todo con Kiko Matamoros o Gustavo González, supo salir siempre airosa con su prestigio intocable. Y esto es precisamente lo que buscaba Antena 3.

De hecho, fue la propia Susanna Griso la que admitió que el fichaje de la periodista les había costado, que iban detrás de ella desde hace tiempo. Finalmente, Gema López ha regresado a Antena 3, un lugar dónde afirma fue “feliz”. Antena 3 sabe muy bien que perfiles quiere para su cadena, aunque sea como colaboradores, y la línea marcada por los de Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo o la misma Gema López son una buena muestra de ello.

Desaprovechada en Telecinco

El retorno de Gema a Antena 3

Una cosa es cierta: Gema López no fue todo lo aprovechada que pudo haber sido por parte de Mediaset España en su década en Sálvame. Quizás porque tampoco se esperaban que Antena 3 le echara el lazo casi al instante tras cierre del programa de las tardes.

Gema no solo tiene experiencia como colaboradora, también dirigió en 2009 el exiguo programa de sobremesa de corazón ¡Vaya par! Y fue presentadora de Tal cual lo contamos Express, la parte rosa del magacín que presentó Cristina Lasvignes en Antena 3. Sin embargo, desde el principio Telecinco apostó más por su compañera y amiga María Patiño que por ella.

Es cierto que Patiño tiene una parte de 'showman' que no tiene Gema, con un perfil más serio. Algo que casaba mejor con lo que ha buscado siempre Telecinco. Patiño ha llorado, se ha caído, se ha tirado al suelo del programa, ha sido objeto de múltiples memes… Sin embargo, en un ejercicio premeditado o no, Gema nunca pasó esos límites. No quiso modificar una imagen de periodista con credibilidad que se había labrado desde sus inicios en Sabor a ti. Y esto ha jugado a favor de la profesional para que Antena 3 confíe en ella a la hora de elegirla como copresentadora de Espejo Público.

Telecinco no supo sacar provecho a la buena imagen de Gema López, que también cuida mucho en redes sociales. E incluso tampoco le dio más presencia en prime time, primando a otros colaboradores como recurrentes en las sillas del Deluxe antes que a ella. En cambio, María Patiño sí fue premiada como copresentadora de Sálvame e incluso con su propio programa, Socialité.

Ahora, en una Telecinco en crisis y con una productora como La fábrica de la tele en la cuerda floja en Mediaset, Gema López recoge los frutos tras dos décadas de exclusivas y su alta valoración entre el público -posiblemente de las mejor valoradas de los colaboradores del ya extinto Sálvame- e inicia una nueva etapa en Antena 3. Y con buen pie. Poco a poco la sección que presenta en Espejo Público va aumentando su audiencia y ayudando a que Antena 3 consolide una nueva etapa de su magacín matinal, llegando a liderar en ocasiones su franja horaria.

