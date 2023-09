Roberto Leal defiende su habla en ‘Joaquín, el novato’: “Una cosa es el acento y otra que te entiendan”

En la entrega de este jueves de Joaquín, el novato, el que fuese futbolista bético va a intentar aprender cómo se presenta un concurso de televisión tan exigente como Pasapalabra. Y para ello, se traslada hasta Alcalá de Guadaira para charlar con Roberto Leal, el maestro de ceremonias de este formato desde el año 2020.

El encuentro ha estado marcado por el humor. De hecho, casi nada más arrancar, Roberto le contó a Joaquín Sánchez que él, para enfrentarse a Pasapalabra, estuvo meses diciendo trabalenguas sin parar, e invitó al novato a decir varios. Luego, sin embargo, reconoció que era broma, que no le hizo falta.

“¿Tú cómo llevaba eso de que te dijeran tanto lo del tema de tu acento a la hora de presentar?”, quiso saber Joaquín, porque a él también se lo decían. “Cada vez va pasando menos”, afirmaba Roberto Leal, que quiso remarcar al andaluz se le pone la lupa encima con la dicción igual que al gallego, vasco o catalán. “Pero quien hace eso no es consciente de que el acento es una cosa y después, que se te entienda, otra. No tiene nada que ver, puede tener acento y saber de dónde vienes”, añadía.

En concreto, narró cómo en la prueba del rosco de Pasapalabra sí que se esfuerza en pronunciar todo de forma “exquisita” para que jamás le puedan decir que se ha comido una ese. “Pero yo no hablo así. Y luego, durante el programa, sí que al final hablas como tú eres. Porque si no estás pensando más en qué decir, en cómo lo dices que en que qué estás diciendo”. “Al final sí te da rabia cuando, digamos, te señalan, pero ya hace mucho tiempo que a mí eso no me pasa”, continuó explicando al presentador.

La charla continuó hablando del éxito, algo que Roberto Leal jamás se esperó. “Yo empecé en la tele casi de carambola. En mis inicios no pensaba dedicarme a esto”, contaba el sevillano, que sabía que sí quería hacer televisión, tras probar con la prensa escrita y la radio, pero “nunca pensé quiero ser presentador. No para nada”.

Joaquín preguntaba entonces si presentador se nace o se hace, y eso dejó a Roberto reflexionando al respecto. “Habrá quien nazca, quien de pequeño ya engole la voz desde chiquitito. Y otros que lo hagan levantando oportunidades. A mí lo que me ha beneficiado es que no tengo artificios, porque no sé hacer las cosas de otra manera. Entonces, en esta época, en la que a ti te está pasando, que estás triunfando en televisión. Porque tú eres un futbolista y un tío con con mucha caradura, poca vergüenza, talento y que pregunta normal. Y que eres verdad. Pues eso es lo que se premia hoy en día en la tele”.

