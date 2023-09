‘Joaquín, el novato’ acompaña la entrevista de Ana Obregón con el número de atención al suicida

Esta noche regresa Joaquín, el novato, a Antena 3. En esta primera entrega de la segunda temporada, la gran estrella de la noche es Ana Obregón. La actriz y presentadora concedió al ya exfutbolista bético su primera entrevista tras ser madre por gestación subrogada de la pequeña Ana Sandra, hija biológica de su hijo Aless Lequio.

La dinámica de Joaquín, el novato, es repasar la vida del invitado para que le enseñe a Joaquín Sánchez los secretos de su profesión, y en este caso, Ana le enseñaría a ser actor y a besar ante la cámara. Sin embargo, más de la primera mitad del programa se ha centrado en cómo Ana ha afrontado la muerte de su hijo y el nacimiento de su nieta.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Ana cuenta cómo pensó en suicidarse. “Había dos soluciones: una que es quitarte la vida, y otra cumplir su deseo”, decía. Y es que, según su relato, Aless Lequio dejó un testamento holográfico un par de semanas antes de fallecer en el que pedía ser padre.

[Pablo Motos está “muy molesto” con Ana Obregón por no haber ido a ‘El Hormiguero’ como se anunció]

En ese momento, Antena 3 tuvo a bien acompañar el relato de Ana con un faldón informativo, con el número de teléfono 024 para la atención a la conducta suicida, y que volvió a aparecer más adelante, cuando se volvió al asunto, y la invitada explicó cómo se planteó saltar desde un séptimo piso.

En un momento dado hablaron de El niño de las musarañas, el libro que Ana publicó con algunos textos de su hijo, y que ella terminó. “Ahí cuento toda lo que puede vivir un padre o una madre cuando quiere salvar la vida de tu hijo y ves que no puedes. Es una impotencia es luchar contra todo es un infierno, que es que yo no se lo deseo a nadie. A mí una persona me dijo que en esta vida había dos tipos de personas los padres que habían perdido un hijo y los que no y es que es así es que es así”, le aseguraba la actriz. “Ojalá, no hubiera tenido que escribir el libro, ojalá mi vida hubiera sido maravillosa”, decía sin ocultar la emoción.

Este miércoles, Ana Obregón hizo doblete en televisión en Lazos de sangre y El musical de tu vida, pero la entrevista a Joaquín fue la primera que dio en España. Y quiso explicar también la razón. “Te advierto que es la primera vez que estoy hablando así de todo. Y también tenía ganas de contarlo. Y aunque no te conocieras te he visto en tus programas, he visto tu trayectoria, sé que eres buena gente. Y a quién mejor se lo puedo contar que la persona que me va a escuchar”, explicaba Ana, que no sabía entonces qué dedicatoria poner, y prefirió dejar la firma para más tarde.

“Ojalá estuviera aquí contigo enseñándote solo a ser actor y no tuviera que hablarte de la tragedia de perder un hijo como Aless. Ojalá no hubiera tenido que hacer nada de todo lo que he hecho, ojalá estuviera cuidando a su hija”, diría también Ana.

Ya pasado el ecuador, el programa sí comenzó a hablar de la faceta de actriz de Ana Obregón, que repasó algunos de sus trabajos, y recordó anécdotas que ha contado en muchas ocasiones, como la paella verde que hizo a Spielberg. Una batallita que, sin ir más lejos, se pudo escuchar la noche anterior en El musical de tu vida de Telecinco.

Sigue los temas que te interesan