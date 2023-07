Pablo Motos está “muy molesto” con Ana Obregón por no haber ido a ‘El Hormiguero’ como se anunció

Hace unos meses, tras el nacimiento de Ana Sandra Lequio, Ana Obregón se volvió en uno de los personajes más buscados del momento. Y pronto los programas de televisión empezaron a soñar con entrevistarla y que contase, en exclusiva, todo lo que ha vivido en el último año, desde que decidió traer al mundo a su nieta a través de gestación subrogada.

“Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón porque la hemos invitado al programa y, en principio, ha dicho que sí, pero puede ser que no venga”, aseguró en abril Pablo Motos en El Hormiguero. La temporada del exitoso formato terminó y Ana no acudió a hablar con Motos. Sin embargo, sí que se ha confirmado que dará una entrevista al futbolista Joaquín Sánchez, quien se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos de la última temporada.

“Esto no ha gustado nada a Pablo Motos y está muy molesto con Ana Obregón”, afirma una fuente del programa a Informalia. Del mismo modo, la revista Semana apunta que “esta decisión ha molestado a Pablo Motos, acostumbrado a recibir a todas las celebridades en su plató”. A pesar de todo, queda en el aire una posibilidad de que el valenciano se adelante al bético: que Ana Obregón visite El Hormiguero antes de que se emita la entrevista con Joaquín.

Hay que destacar que Motos no logró el reto de ser el primero de hablar con Ana Obregón, pero tampoco lo logró Bertín Osborne, que en mayo afirmó que charlaría con la madrileña. “No la hemos hecho todavía (la entrevista), pero me ha dicho que me lo va a contar todo, la he visto muy contenta y la venía muy bien… Las connotaciones de cómo y por qué lo ha hecho no las sé, pero se lo preguntaré”, aseguró Bertín para las cámaras del programa Ya es mediodía.

Joaquín Sánchez, por su parte, entrevistará a Ana en una entrega especial de El novato en Antena 3, que hace semanas empezó su promoción. “Abrirá su corazón al futbolista y le explicará cómo ha vivido todas las críticas que ha recibido desde que ha anunciado la llegada del bebé a su vida”, afirma la información de la web del canal de Atresmedia.

