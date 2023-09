Jorge Javier recuerda con Paula Echeverría la rivalidad de ‘Velvet’ y ‘Supervivientes’: “Era duro”

La actriz Paula Echevarría se convertía este jueves en la tercera invitada del programa Cuentos chinos de Telecinco, y que presenta Jorge Javier Vázquez. Un formato que, de momento, no está dejando grandes datos de audiencias, siendo este miércoles quinta opción en su franja.

“He dicho ¿por qué os gusta nuestra invitada? Y han dicho por asturiana, por Got talent, por Velvet…” comentaba Jorge Javier para presentarla, y modulando la voz al mencionar la ficción de Antena 3. “Una gran serie”, valoraba ella, sacando pecho.

“Durante una temporada me lo hicisteis pasar muy mal, porque éramos competencia con Supervivientes, y decía: esta maldita serie no acabará nunca. Era dura la competencia. Y ahora compañeros”, afirmaba Vázquez. “Y ahora amigos y compañeros”, le respondía la invitada.

Paula quiso entonces poner en valor cómo ahora está en Got talent, y que el propio Jorge estuvo allí durante los primeros años. “Yo lo inauguré, y tengo un recuerdo de las horas que se pasan trabajando en ese programa, y grabando”. Ella le dio la razón, pero que no lo lleva nada mal. “Se pasan muchas horas grabando las audiciones vemos muchísimos concursantes cada uno de los días y son un montón de horas, pero te diré yo me siento tan afortunada de estar en esa silla porque al final si tú lo miras como espectadora. Yo voy a un teatro, me siento en la primera fila y va pasando gente haciendo todo tipo de cosas”, relataba Paula, valorando que unos lo hacen mejor y otros peor. Jorge, por su parte, bromeó con cómo en Got talent él llegó a estudiar “tres carreras” de lo larga que eran las grabaciones. El presentador, además, quiso mandar un mensaje de cariño a Edurne, la única que sigue en el formato desde que empezó, y de la que dijo que es de las mejores compañeras que ha tenido en televisión.

Tras ver un vídeo promocional de Got talent, que se emite los sábados y que a partir de este fin de semana competirá con Password, Paula sacó pecho diciendo que el concurso “lleva 9 ediciones y que siguen siendo líder. Y hacemos un especial que se llama Got Talent All Stars este invierno y es líder. El talento no se acaba, el talento es una fuente inagotable”, valoraba.

Hay que destacar que la memoria falló a Paula, y es que si bien este sábado el programa fue líder de su franja, la edición All Stars no fue líder en ninguna de sus entregas, y la temporada de 2022 en la que ella debutó, de 16 entregas, solo 3 de ellas fue líder.

