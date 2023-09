El huracán Gema López empieza con mal pie en Antena 3 y llorando como nunca lo hizo en doce años

4.723 días después. Ese es el tiempo que llevaba Gema López sin pisar un plató de Antena 3. "Suena a condena", bromeaba Susanna Griso con Miquel Valls cuando este lunes le daban la bienvenida a Espejo Público, donde será copresentadora de la sección del corazón.

"¿Cómo la recuerdas?", le preguntaba Valls a Griso. "Yo maquillándome porque yo presentaba el informativo de las tres y ella iba justo después en Sabor a ti. Recuerdo que me decía que iba a acabar con una mesa camilla en el plató de Sabor a ti contándonos las noticias. No se hizo esa realidad, pero sí me he traído a Gema aquí, con tu permiso Ana Rosa", añadía la presentadora antes de dar paso a un vídeo en el que se mostraba la última vez de López en el plató de DEC.

Un vídeo que emocionaba a la propia periodista, a la que se le saltaron un poco las lágrimas. "Me ha dicho Pilar (Vidal) que no me han visto llorar en doce años", decía la periodista, que este lunes se reencontraba justamente con sus excompañeras de Sálvame, Pilar Vidal y Laura.

[‘Vamos a ver’, ¿el nuevo magacín de Joaquín Prat en Telecinco o ‘El programa de Ana Roso’?]

"Terminaba una etapa súper importante. Dónde estás corazón iba a ser sólo para un programa y duró nueve años. Fue una etapa de crecimiento profesional, pero también personal porque todos empezamos con muchas ganas. Fue un aprendizaje. Entonces, no era despedir un programa sino una etapa de tu vida", ha continuado diciendo López.

"Es lo mismo que me pasó al entrar aquí el viernes. De repente, el tiempo no había pasado y empecé a reencontrarme con gente, con cámaras... Y la verdad es que me ha removido mucho", contó la periodista madrileña, que dirigió en Antena 3 el programa ¡Vaya par!, con María Patiño, Jesús Mariñas y Julian Iantzi.

"Y eso que he empezado con mal pie. Porque yo he pensado que en el primer día en Antena 3, me iba a poner de señorita y ponerme unos tacones. Y yo soy la niña de la bota y la zapatilla. Y resulta que me encuentro a la presentadora en zapatilla de deportes", ha bromeado para después anunciar una verdadera declaración de intenciones.

"A partir de ahora hay que desmelenarse. Así que me voy a quitar los zapatos. Aquí nos vamos a quitar de todo porque yo veo que esto está muy paradito", ha dicho López.

Gema López se estrena al frente de la sección de corazón de 'Más #EspejoPúblico' como copresentadora



▪️La periodista vuelve a Antena 3 tras 12 años en #yoveosalvame pic.twitter.com/mrcEqJ7b6V — telemagazine (@telemgzn) September 11, 2023

Sigue los temas que te interesan