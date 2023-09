Jorge Javier Vázquez lanza una carta abierta a Pablo Motos: “Soy tu vecino, el de la acera de enfrente”

Hoy es un día cargado de estrenos para Telecinco. Esta mañana han dado el pistoletazo de salida La mirada crítica con Ana Terradillos y Vamos a ver, con Joaquín Prat. Y esta noche, a partir de las 21:50 horas, vuelve Jorge Javier Vázquez a la televisión con Cuentos chinos, formato que competirá de lleno contra El Hormiguero.

Por eso, Jorge ha compartido en sus redes sociales una carta abierta al valenciano, en la que le invita a que se vean como rivales, sino como compañeros. “Querido Pablo. Soy tu nuevo vecino, el de la cena de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente, la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos: coincidimos”, arranca diciendo el de Badalona.

El escrito, que Vázquez ha locutado con su propia voz, continúa diciendo que él no es tonto, y que en ocasiones invitará cada uno a su programa a un mismo personaje. “Yo sé que tu casa es majestuosa, pero mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas, y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme”.

[Alessandro Salem no quiere hablar de cambios en la 'nueva' Telecinco: "Diría que es más una evolución"]

Continuando con el rol de vecino al que hacía referencia al principio, Vázquez cuenta a Pablo Motos cómo se ha ido a “vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, y lo que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa Cuento chinos. Aunque te digo una cosa, tal y como me ha ido a mí, prefiero no hablar de política”. Con esta reflexión, Vázquez hace humor sobre cómo decir que Sálvame era de “rojos y maricones” le trajo consecuencias.

El plató de Cuentos chinos será “muy oriental, muy chino, y por eso cada noche recibiré a un invitado que vendrá a contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado?”, pregunta con humor, antes de nombrar a las colaboradoras que estarán a su lado, como Susi Caramelo, Anabel Alonso (“que aparte de hacer pregones y de ser actriz también es colaboradora), Germán González, Josep Ferrer, Antonio Castelo o la gata leona Jing Jing, la mascota del programa.

Jorge Javier entonces se despide, pero no sin antes hacer un último apunte. “Oye, Pablo, que te vi con la Pantoja. Que no me quedo claro si va a ir a la boda de su hija o no, y claro, como yo soy el padrino, pues es para ir a recogerla antes por Cantora, pero como no me coge el teléfono...”. Una referencia a cómo Isabel Pantoja el pasado lunes en El Hormiguero habló de sus hermanos y de su madre, pero no realizó ninguna clase de referencia hacia sus hijos.

