Jorge Javier desenmascara a Paolo Vasile: revela cómo le castigó por hablar de "rojos y maricones" en 'Sálvame'

"Me he querido ir dos veces de Mediaset España porque no me sentía querido". Con estas impactantes declaraciones Jorge Javier Vázquez ha querido revelar este miércoles en una entrevista detalles inéditos de su relación personal con el que fuera consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, lo que le llevó a plantearse su futuro en televisión.

El catalán, que ha utilizado su revista de cabecera, Lecturas, para mostrar su nueva cara tras operarse de los ojos, ha contado que el italiano dejó de hablarle una larga temporada después de defender en directo que "Sálvame es un programa de rojos y maricones".

"Estábamos en pandemia, él estaba viviendo en Roma y acostumbraba a enviarnos, a los que conseguíamos buenas audiencias, un mensaje. Tenía una relación muy fluida con él y cesó. Lo pasé muy mal", revela el presentador de Supervivientes.

Hasta que un día decidió sentarse a escribirle un correo electrónico para sincerarse, trasladarle que no entendía su silencio y mostrarle su deseo de marcharse de la empresa. "Aunque haya acabado de firmar mi contrato de renovación, me quiero ir, no quiero trabajar en una empresa en la que se me castiga de esta manera", le espetó.

Vázquez cuenta que Vasile le contestó rápidamente y le expuso las razones de su silencio, lo que llevó a que hicieran las paces. "'Espero que no vuelva a pasar', le dije. Si volvemos a tener un desencuentro, me llamas y me dices: 'Esto no me gusta'. Pero no me lo vuelvas a hacer", escribe el presentador, que no dudó en "renunciar a mucho dinero".

Sin embargo, volvió a suceder. Pocos meses después, tras decir en el Deluxe que "ahora la gente en vez de ir a Supervivientes quiere ir al Zendal a adelgazar", Vasile le pidió que rectificara ese mismo lunes. "Le dije que no y eso hizo que entrara en una espiral de silencio conmigo", cuenta.

Asimismo, el también escritor cuenta que el italiano se cabreó con él por acudir al mitín del que fuera candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE, Ángel Gabilondo. "Llamó a otros para manifestar su cólera. Yo decía: 'Es mi vida privada'".

¿Y por qué no se marchó en ninguna de estas ocasiones? "Paolo logró que todos tuviéramos una dependencia extrema, a lo largo de los años forjó un entramado emocional que hacían que dependiéramos muchísimo de él", revela.

Respecto a su relación con el nuevo consejero delegado, Alessandro Salem, Vázquez revela que se lleva bien con él. "En nuestro primer encuentro sucedió algo inesperado que me dejó bloqueado, sin palabras. Jamás en 20 años me había pasado algo pasó. Me preguntó: '¿Qué opinas?' Me quedé en blanco. Vasile jamás me pidió mi opinión de nada".

