Risto Mejide pide perdón a Esther Aranda por su actitud como jurado en 'OT': "Eráis un daño colateral"

Risto Mejide ha entonado el mea culpa. El publicista ha invitado a Esther Aranda a Viajando con Chester. La concursante de la sexta edición de Operación Triunfo aceptó sentarse frente al presentador, quien se disculpó públicamente con la cantante por su actitud como jurado en el talent-show. "Fuisteis un daño colateral", le explicó.

El paso de la malagueña por el concurso fue tremendamente polémico. Su interpretación del tema Las de la intuición de Shakira no le gustó nada. Es más, la tildó como la "peor actuación y más lamentable" de la historia del talent-show. La manera tan agresiva con la que Mejide cargaba contra la exconcursante le provocó mucho dolor a la músico, inclusive tras dejar el programa, donde fue la quinta expulsada.

Mejide se mostró desde el inicio tremendamente arrepentido por su actitud. "Odiaba ese formato con todas mis fuerzas y se lo dije antes de entrar a los productores, les avise de que iba a decir todo lo que pensaba de absolutamente todo y no es bueno", explicaba el publicista ante una atenta Aranda. "Es evidente que cuando eso dio audiencia, a mí me reportó ingresos y a ellos también. Había intereses", siguió. "Sí, había un negocio", incidió la cantante.

"Pero mi motivación siguió siendo esa, en las tres ediciones que estuve era ir a por el programa. Mis enemigos, aunque te cuente creerlo, no erais vosotros. Yo iba a por el formato", argumentó. "Entonces, ¿por qué te metes en un proyecto que no te gusta y que lo odias?", le inquirió Aranda. Ante esa cuestión, Mejide fue claro: "Para destruirlo".

"Tan mal no me fue, ¿dónde está Operación Triunfo?", le replicó Mejide. La cantante señaló que el formato sigue vive y resurgió en otra cadena. "Ahí está. No vamos a ser hipócritas, yo tenía un objetivo, sí. Vosotros fuisteis victimas colaterales de mi objetivo, lo reconozco y yo te pido disculpas por lo que te haya podido doler lo más mínimo", volviéndole a pedir perdón.

La cantante aceptó sus disculpas de buen ánimo, pero sí quiso compartirle lo mal que vivió esa época y cómo, "15 años después", el público aún le recuerda como "la que canta mal". "La gente me señalaban con el dedo y decían que era la que cantaba mal, yo no quería ir a cantar a ninguna parte, aún así trabajé muchísimo, pero telita de duro", le explicó.

Mejide, de nuevo, aceptó su responsabilidad sobre la actitud que tuvo en esos años, aunque admitiendo que el "Risto de ahora, no podría existir si no hubiera" sido así en esa época. "Quiero decirte con todas las letras que lo siento mucho, que ojalá no hubieras tenido que pasar por eso", disculpándose de nuevo.

"Como tú dices fuimos un daño colateral y desde el corazón te digo que no te guardo rencor, te tengo cariño y no vivo en el odio ni contigo ni con nadie", le respondió la malagueña con sinceridad y una sonrisa. "Por eso eres una buena persona, gracias por acceder al Chester, que además ha sido petición mía y gracias por darme la oportunidad de explicarme", le agradeció el publicista.

