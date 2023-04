Risto Mejide se reencuentra con Esther Aranda 15 años después de 'OT 2008': "¿Por qué conmigo?"

Este martes 4 de abril, los seguidores de Operación Triunfo podrán vivir uno de los reencuentros más esperados de la historia del talent musical. Será en Viajando con Chester, el programa de entrevistas presentado por Risto Mejide, y es que la invitada de esta semana es Esther Aranda, exconcursante del programa que tuvo una tensa relación con el comunicador.

Mejide fue uno de los más críticos con Aranda durante su paso por Operación Triunfo 2008, siendo la quinta expulsada de la edición tras semanas sufriendo las duras críticas del que era jurado del espacio. Por ello, Esther no ha dudado en sentarse cara a cara con Risto para pedirle todas las explicaciones 15 años después.

El vídeo promocional del programa de este martes ha dejado entrever algunas de las intervenciones de la extriunfita. "Yo no veía el espectáculo, yo solo me preguntaba: '¿Por qué conmigo? ¿Por qué fuiste tan capullo? ¿Era tu trabajo o tu papel?'", se puede ver en el clip.

Por su parte, Risto Mejide le explicará a Esther las motivaciones que tuvo para comportarse así con ella, aunque le deja claro que nunca tuvo algo personal contra ella: "Tenlo claro, jamás te he odiado".

Además, se puede escuchar cómo el presentador le dice claramente: "¿Quieres que te hable de mi motivación? ¿De por qué hice aquello?". "Cuando salí de OT me señalaban con el dedo y me decían 'esa es la que canta mal'", asegura la cantante andaluza.

Era hace unos meses cuando Aranda reaparecía en Socialité, desde donde le mandaba un mensaje al que fuera su 'enemigo' durante su paso por el talent, Mejide. "Ahora me acuerdo y me parto de risa, pero en ese momento se pasa muy mal. No le guardo rencor. Esa época pasó, era muy niña, no entendí lo que era la televisión. A mí me encantaría sentarme con él a hablar porque nos partiríamos de risa los dos recordando cosas de OT".

Sin embargo, su actitud reconciliadora en 2022 dista mucho de que la que mantuvo en 2018 con unas incendiarias declaraciones o en 2020 cuando Aranda concedió una entrevista para Jaleos de El Español, donde aseguró que se sintió "humillada" y añadía, "a Risto nadie le ponía una pistola en la cabeza para que me dijera todo lo que me decía.

Ahora, la cantante podrá tener esa oportunidad y pedirle todas las explicaciones que ha necesitado durante más de una década. Viajando con Chester se emitirá este martes a partir de las 22:50 horas.

Risto Mejide entrevista el martes a Esther Aranda (OT2008) pic.twitter.com/Mn3vntAl3E — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) April 1, 2023

