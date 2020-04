Esther Aranda, sobre su paso por 'OT': "Lo que hicieron conmigo fue 'bullying'"

La figura de Esther Aranda (33 años) ha vuelto a la primera línea de actualidad informativa 12 años después de su polémico paso por Operación Triunfo 2008. La cantante malagueña, ahora reconvertida en empresaria hostelera, no esperaba que su nombre volviera a ser trending topic a nivel nacional en Twitter este fin de semana.

Y es que un usuario de la red social del pájaro azul publicó hace unos días un hilo de vídeos en el que se recogía los momentos más recordados de Aranda por OT. Entre ellos, sus míticas actuaciones, las siempre críticas valoraciones del jurado capitaneado por Risto Mejide (45) e incluso algunos comentarios fuera de lugar por parte de sus propios profesores o el director de aquel año, Àngel Llàcer (46).

Ahora JALEOS ha contactado con Esther para conocer de primera mano cómo vivió aquella experiencia televisiva, cómo se sintió al recibir aquellos ataques y a qué se dedica en la actualidad.

Hilo del paso de Esther Aranda por OT 2008, icono de la cultura pop española pic.twitter.com/MvRSOY3B4i — El Discípulo (@TransfugaVital) April 16, 2020

La vida son ciclos y es verdad que usted apareció en 2008 pero nunca ha llegado a irse del todo. En las redes sociales siempre tiene un hueco y la gente te sigue de manera muy fiel, ¿cómo está ahora mismo?

Muy bien, la verdad. Tengo una vida muy normal, estoy muy tranquila. Aunque si te refieres a la música, nada.

El gran público la conoció en 2008 por su participación en Operación Triunfo. ¿Qué balance hace de su paso por el programa?

Tengo muchísimos recuerdos buenos, sobre todo lo bien que me lo pasaba con mis compañeros, pero es verdad que yo tuve muy mala experiencia allí porque desde el minuto cero se me machacaba. Desde ahí, todo fue cuesta abajo. Me volví muy insegura, me subía a escenario con mucho miedo.

En un hilo de Twitter se ha visto cómo tanto el jurado como los profesores cargaban con fuerza contra usted. Incluso abucheos del público, ¿cómo encajaba eso una chica de 21 años?

Para empezar, a nosotros nos hicieron firmar un contrato que era el libro gordo de Petete. Era una enciclopedia. ¿Tú cómo te lees eso? ¿O yo con 20 años? ¡Cómo voy a entender de leyes! Además, el contrato no lo podías sacar de allí para que el abogado de tus padres lo leyera. Nosotros éramos gente que no había estado nunca en un programa así... ¿Y cómo me sentía? Imagínate, en shock y muerta de vergüenza. Estoy viendo cómo me abuchean delante de toda España.

Esther Aranda en 'OT 2008'.

Siempre ha exculpado al jurado y señala a Gestmusic, la productora, pero, ¿no crees que hay parte de responsabilidad porque ellos se prestaban a eso?

Esto me pilla a mí ahora y te digo que a mí no me habrían dicho lo que me dijeron en su momento. Es que si me pasa ahora, eso es denunciable. La gente los macharía también por el tema del machismo. Aquello era bullying y sé que es fuerte la palabra, pero era así.

De haber sido hoy, ¿habría denunciado?

No lo sé... Aunque yo no lo denunciara, ya la gente se encargaría... De hecho, ahora es que lo hacen. Después del hilo de Twitter, la gente ha ido a por Risto.

¿Fue el más cruel con usted? ¿Cree que por órdenes de arriba?

A Risto nadie le ponía una pistola en la cabeza para que me dijera todo lo que me decía. Estoy segura de que él hizo las valoraciones que hizo porque si él no hubiera sido así, la productora no lo habría contratado. Todo el mundo tenía ahí su parte de responsabilidad. Si la productora le dice que se relaje, se habría relajado. Jesús Vázquez era el único que no compartía ese machaque que tenían conmigo.

Esther Aranda durante una de las actuaciones de 'OT 2008'.

¿Se llegó a sentir humillada por Risto Mejide?



Sí. Me sentí humillada.

¿Cómo afectó todo aquel impacto mediático a su familia?

Ya te puedes imaginar. Ellos sufrían porque no podían hacer nada al estar yo dentro de la academia. Mi familia me decía: "Vaya tela lo que hemos sufrido viéndote, el Risto ese... y nosotros muertos de la impotencia". Pobrecitas, sobre todo mis abuelas.

¿Qué le consejo le daría hoy a la Esther de 2008?

Lo primero que le diría es que controlara los nervios, que no dejara que le afectaran tanto las críticas del jurado... Y poco más.

¿Se arrepiente de su paso por OT?

Yo no me arrepiento. No me arrepiento porque fui supereducada, que fue una de las cosas que me dijo mi abuela. La gente no para de escribirme todavía hoy: "Yo me habría cagado en la p... madre de Risto". Eso es porque no estaban allí. Cuando estás allí, te quedas en shock.

¿Qué pasó después de aquello? ¿Tuvo conciertos? ¿Hubo gira?

Salí de Operación Triunfo e hice muchos bolos, todas las semanas viajaba... En Málaga, que es mi tierra, paraba más bien poco. Hice conciertos, luego me fui a vivir a Madrid, grabé mi disco, presenté mi disco en Telecinco. Hice también conciertos con mi disco, que se vendió en FNAC, en MediaMarkt, en plataformas digitales... Fueron tres años viviendo de la música. Cuando empezaron a decaer los bolos y yo, por supuesto, necesitaba mi estabilidad económica, decidí dejar la música y volver a la tienda de ropa donde trabajaba.

¿Ahí acabó todo?

Bueno, yo mientras trabajaba en la tienda de ropa estudié Técnico en Farmacia, que tengo mi título. Hacía todo esto y mientras trabajé cinco años en el restaurante de mi expareja. Ahí me formé como hostelera. Cuando empecé con mi pareja actual, con nuestros ahorros, montamos el primer restaurante. A los dos años de tener este restaurante, abrí el segundo.

¿Cómo es la vida actual de Esther Aranda?

Me casé hace dos años, soy una mujer trabajadora, mamá de dos niñas, Julieta y Valentina, tengo tres perras... Tengo una vida familiar muy normal, muy buen trato con mi padre, con mi madre, voy a comer con mi familia... Salgo, entro, en grupo tengo a mis amigos.

¿Volvería a la música?

No. No volvería. A gran escala no volvería y tampoco volvería a la televisión. Yo ya sé lo que es y no quiero estar expuesta a las malas lenguas, a tener que abrir mi teléfono y ver en las redes cómo se me critica por lo que sea. No porque lo haga mal sino por lo que sea. Quiero dejar claro que yo estoy hablando de esto porque ha salido el hilo de Twitter. Al verlo he sentido, la necesidad de comentar ciertos vídeos. Por ejemplo, Risto me llega a decir: "Has estado toda la canción más pendiente de tu escote". Sentía la necesidad de decir que el vestido me estaba grande. Encima, hace mofa de eso cuando yo estuve toda la canción creyéndome que estaba con una teta fuera. Cuando acabó la canción, me pegué a Rubén y le dije "tengo un pecho fuera seguro". No sabes la incomodidad. También te digo que en el directo del domingo en Instagram me sentí libertada. Canté delante de 800 personas, fue una barbaridad... Y encima lo hice bien. Ese directo para mí ha sido punto y aparte. Estoy muy agradecida.

