Esther Aranda, ex concursante de 'Operación Triunfo', embarazada de su segundo hijo

Esther Aranda, la que fuese una de las concursantes más polémicas de Operación Triunfo 2008, está embarazada. Así ha anunciado ella misma la feliz noticia a través de sus redes sociales, junto a un emotivo mensaje, con el que ha querido transmitir su felicidad, a pesar de las molestias que pueda sentir por la situación.

"Pues si!!!! es lo que parece,estoy embarazada!!! Nuestro segundo bebé a bordo y estamos muy felices,tanto por nosotros como por Valentina que no para de darme besos en la barriga 🥰.Estaba deseando contároslo ya que la barriguita no ha tardado nada en salir y apenas supero el primer trimestre y ya casi que no puedo disimularlo😅.A esto se debe mi ausencia por aquí,y es que este bebé me tiene agotada aparte de estar viviendo los otros síntomas “feos”(por llamarlo de alguna manera)del embarazo.Ya os iré contando más cositas", ha escrito.

En el año 2016, Esther Aranda se convirtió en madre de su primera hija a la que puso de nombre Valentina. Además, está muy enamorada de un joven llamado Javier, con el que disfruta al máximo de la vida en común. En sus redes sociales no deja de compartir momentos felices como el día del bautizo de su pequeña o fotos de la niña muy sonriente y feliz. No hay dudas de que, pese a los baches que atravesó en el pasado, Aranda ha sabido como reconducir su vida y sacarle el máximo partido.

Esther y su marido se dieron el 'sí quiero' en 2018 en una ceremonia religiosa de la que hizo partícipes a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En un momento de la celebración, la novia se arrancó a cantar un troco de Mi niña Lola, dejando bien que, pese a que su camino profesional se haya forjado lejos de la música, sigue siendo una de sus pasiones.

Su polémico paso por 'OT'

Esther Aranda en una imagen de archivo.

En el año 2008, una joven Esther decidió probar suerte en el mundo de la música. Pero lo cierto es que su paso por el famoso concurso de televisión no dio los frutos que esperaba, y llegaron a calificarle como "la peor voz del concurso". Su mala relación con Risto Mejide, le acabó pasando factura. Poco tiempo después de salir de la academia, llegó a afirmar que hubo personas que la "engañaron, robaron y estafaron". El resultado? Se alejó de la televisión, de su sueño en aquel momento, para centrarse en empezar de cero con su nueva vida.

