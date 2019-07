Terelu, sin ingresos suficientes y peligrando su fichaje por Telemadrid: ¿concursante de 'GH VIP 7'?

"NO PUEDE MÁS"

Sin ningún género de duda, Terelu Campos (53 años) está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Al menos, a nivel profesional. Desde que la hija de María Teresa Campos (78) abandonara el programa Sálvame para no volver, lo cierto es que su situación laboral es más que alarmante, "casi asfixiante". Si bien su estabilidad económica llevaba tiempo de capa caída, el descenso de ingresos diarios tras decir adiós al programa vespertino de Telecinco "ha terminado por mermar su economía".

Según ha podido conocer JALEOS, Terelu está al límite y su entorno "está preocupado"; su intervención semanal en Viva la vida "no cubre ni la mitad de los gastos" y parece ser que su aterrice en Telemadrid como presentadora se ha truncado y es "más incierto que nunca". Se apunta a este periódico que "este verano está siendo especialmente duro" para la hija mayor de Teresa Campos, ya que confiaba en que su regreso como presentadora en la cadena autonómica "se cerrara antes de las vacaciones".

Terelu Campos durante el 30 aniversario de Telemadrid. Gtres

El problema, apostilla la fuente a la que ha tenido acceso este medio, es que la inestabilidad política que se vive en el país -y muy en concreto en la capital- deja en el aire su negociación. Al menos, eso es lo que desliza la malagueña en su círculo íntimo: "La cadena está en estos momentos en ascuas, a la espera de que se aclare todo y se hable de los presupuestos reales de que dispone para nuevos proyectos". Sea como fuere, una lacerante espera que tiene a Terelu pasado un periodo estival "lleno de angustia". En esa línea, se aclara a este medio que la razón por la que la colaboradora ha puesto a la venta su tríplex es su incierto futuro profesional: "Necesita garantizarse algunos ingresos".

La decisión de poner a la venta su inmueble más preciado -sobre el que pesan tres hipotecas- "la tomó en connivencia con su hermana Carmen Borrego (52) y su cuñado José Carlos Bernal, en los que confía siempre sus asuntos más delicados". En esa línea de agónica economía, se remarca a JALEOS que la mayor de las hijas de Teresa está en negociaciones "muy avanzadas" para lanzarse a una aventura televisiva que solo la necesidad entiende: participar en Gran Hermano VIP 7. Un proyecto, cabe recordar, que rondó en su momento a su hija Alejandra Rubio (19), aunque esta terminó desmintiendo cualquier negociación. ¿Logrará Terelu coger oxígeno con este reality?

El motivo de su colaboración en 'Viva la vida'

Terelu durante sus primeras intervenciones en 'Viva la vida'. Mediaset

Fue hace unas semanas cuando este periódico se hacía eco de la silenciosa colaboración de Terelu en el programa de fin de semana, Viva la vida. Su llegada al plató capitaneado por Emma García (46) se produce sin demasiado ruido y precedida por el fichaje de su hermana Carmen por el mismo espacio.

Entonces, JALEOS desvelaba que la razón de este suave desembarco la pidió la propia Terelu, ya que no sabía entonces si Telemadrid la iba a llamar para un contrato blindado. Además, ya entonces se hablaba de su maltrecha situación económica: "Mientras se cierra o no su negociación para presentar, necesita ingresos, por pequeños que sean. Su colaboración no será tan fija como la de su hermana Carmen, será más flexible, pero su caché por programa es parecido al de Borrego".

