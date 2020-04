Hablamos con Patry Jordán, la entrenadora de atletas olímpicos que ha hecho viral a Anabel Pantoja

Se cumple ya la sexta semana de confinamiento en España y los entrenamiento en casa se han convertido en una máxima para amenizar la cuarentena y mantenerse activo. Bien lo sabe Anabel Pantoja (33 años), que gracias a sus divertidos vídeos en directo haciendo ejercicio ha logrado alcanzar el millón de seguidores en Instagram. Todo comenzó por casualidad, sin esperar tal repercusión, y siguiendo las pautas de la experta en deporte Patry Jordán (35).

La simpática torpeza de la sobrina de Isabel Pantoja (63) y sus graciosos comentarios a voz alzada mientras imitaba los movimientos de su personal trainer virtual -frases del tipo, "pero hija, ¿cómo voy a estar seis minutos a trote?" o "¿Cómo puedes sonreír mientras haces esto?"- consiguieron que sus vídeos se hicieran virales y revolucionaran la red a lo largo de estas semanas. Por este motivo, JALEOS ha querido conocer más a la entrenadora que "ha sacado de quicio" y ha llevado al éxito a Anabel a partes iguales.

Patry, se ha convertido en la sensación del confinamiento gracias a sus entrenamientos, ¿cómo surgió la idea de hacer ejercicio en directo?

Pues aunque parezca mentira hacer los directos era algo que ya teníamos pensado hacer. De hecho, hacía semanas que habíamos comprado todo el material y todo lo necesario para poderlos hacer. La idea era empezar poco a poco. Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a empezar haciendo un directo casi diario no me lo hubiera creído. Pero tengo que confesarte que estoy súper contenta. Al final, es una manera diferente de comunicarte con la gente y el feedback es buenísimo.

Patry Jordan se encuentra confinada con su novio, Carles Galí. RRSS

¿Dónde le ha cogido el confinamiento y con quién comparte la convivencia?

Estoy en casa, con mi pareja. Yo siempre trabajo en casa, así que no tengo mucho problema en eso. Podemos seguir trabajando como normalmente, pero con la pérdida de libertad de no poder salir. Echo mucho de menos salir a pasear y perderme en la montaña.

¿Ha afectado negativamente esta situación a su negocio?

Sí, de una manera u otra, todos los negocios nos hemos visto afectados. Es una crisis a nivel mundial. Las campañas publicitarias se han parado aunque la demanda de ejercicio en casa ha crecido y, en consecuencia mi trabajo también ha crecido. Aparte de los calendarios de entrenamiento mensuales, los retos y todas las rutinas del canal de Gym Virtual que doy de forma gratuita, estamos haciendo directos diarios de lunes a sábado, la mayoría en el canal de Youtube, para que la gente pueda sentirse acompañada en el entrenamiento.

Cuéntenos un poco de usted, ¿cómo empezó en el mundo del deporte?

Empecé desde pequeña. Podría decir que he crecido rodeada de deporte. Mi madre trabajaba en un gimnasio y mi padre era entrenador de fútbol. Mi hermano ha estudiado Ciencias del Deporte y ahora está trabajando como analista en el F.C. Barcelona. Al final, viene de familia. A mí siempre me han gustado mucho todos los deportes y he sido (y soy) muy activa.

¿Qué ejercicios concretos cree que son vitales para este tiempo de confinamiento?

Yo no creo en que un ejercicio puede ser clave si solo lo haces una vez y el resto de días te olvidas. Yo creo en un entrenamiento constante, aunque sea basado en "ejercios básicos". Por lo tanto, ¡no hay mejor ejercicio que aquel que se ponga en práctica! Dicho esto, yo recomiendo ahora estos días en casa combinar ejercicios de fuerza con ejercicios de cardio para trabajar un poco los dos ámbitos, y que intenten mantenerse lo más activos posible.

Ha habido bastante polémica porque algunos influencers están ejerciendo de personal trainers con sus directos sin tener titulación, ¿qué opina sobre esto?

A mí me preocupa más la gente que no se movía antes del confinamiento y sigue sin hacerlo que no la gente que al final está haciendo para que la gente se mueva en su casa. Yo tengo mucha responsabilidad con todo lo que subo. Cuento con un equipo en Gym Virtual, tanto en la parte de nutrición como en entrenamiento con toda la formación necesaria y estoy bien asesorada. Además, todos los planes que ofrezco se han trabajado conjuntamente con el equipo de profesionales.

Anabel Pantoja se convierte en la sensación del confinamiento gracias a Patry Jordán JALEOS

Rostros famosos como Anabel Pantoja, que está arrasando, ha dado mayor visibilidad a su trabajo... ¿qué le parece?

Lo que nos estamos encontrando en el confinamiento es que nos ha afectado a todos. Famosos, no famosos… todos hemos tenido que buscar una alternativa para hacer deporte como podemos. Mucha gente no veía viable antes hacer ejercicio en casa. Y han visto que hacerlo en casa puede ser muy ágil, rápido y que realmente da resultados. Nosotros ya llevamos tiempo haciéndolo. Me parece genial que Anabel haga mover a la gente y que haya buscado una manera de poder hacer ejercicio en casa.

¿Conocía personalmente o había tenido algún contacto con Anabel antes de esta cuarentena?

¡Para nada! A Anabel la conocía como la conocemos todos, supongo, a través de la televisión. Pero personalmente no la conocía.

¿Ha notado que haya crecido en seguidores con la repercusión de Anabel?

En esta situación hay mucha gente que ha utilizado nuestros vídeos. Se ha hablado de números que no son ciertos. Sí que es verdad que es buen momento y mucha gente está entrenando con nosotros, pero ya contaba con más de 7,5 millones en el canal de Youtube de Gym Virtual.

Anabel Pantoja y Patry Jordán pudieron conocerse vía videollamada en 'Sálvame'.

¿Ha entrenado a algún/alguna famoso/a?

Tengo la suerte de tener amigos reconocidos y he trabajado con grandes atletas que admiro muchísimo, como Gemma Mengual (43), Saúl Craviotto (35), Lydia Valentín (35),Javier Fernández (29)…

¿A quién le gustaría entrenar o que fuera seguidor de sus entrenamientos?

La verdad es que no sabría qué decirte. A cualquier persona que le guste hacer deporte y pasar un buen rato.

¿Va a cambiar en algo su forma de trabajar o su negocio cuando todo vuelva a la normalidad?

Nosotros llevamos 9 años trabajando y ya hay muchos proyectos que llevamos tiempo intentando avanzar. Evidentemente con la misma motivación y ganas para mejorar lo que estamos dando hasta ahora. Creo que esto, queramos o no, la mayoría de negocios van a tener una parte que cambiará.

¿A qué se hubiera dedicado si no pudiera dedicarse al mundo del deporte?

Dedicar mi tiempo a algo que realmente me gustara. Siento que pasamos mucho tiempo en el trabajo, y creo que tiene que ser muy vocacional, o así me lo han inculcado de pequeña. Yo siempre he intentado unir mis pasiones para sentirme realizada y poder trabajar realmente de algo que sienta que me gusta y disfruto.

También tiene una marca de joyería, ¿a qué se debe esta faceta?

Siempre había querido tener una marca propia de joyas. Es algo que me gusta y surgió la oportunidad de poderlo llevar a cabo, así que me lancé de cabeza. ¿A quién no le gusta un complemento?

Su lema es "yo puedo con todo", ¿recuerda el primer día que tuvo que decírselo?

Soy muy cabezona, persistente en todo lo que yo quiero y eso me hace decirme constantemente "yo puedo con todo". Mi mensaje interior es siempre ese. Esa voz interior que te da el empujón en momentos de bajón que todos tenemos. Lo comparto con toda mi comunidad para que ellos también se acuerden, porque siempre nos vamos encontrar con retos y situaciones difíciles.

Patry está ligada al mundo del deporte desde muy pequeña y se rodea de atletas olímpicos.

¿En qué se inspira o a qué se aferra para no derrumbarse durante el confinamiento?

Creo que debemos buscar la parte positiva a todo y de alguna manera agradecer todo lo que tenemos, porque hay gente que lo está pasando realmente mal. Sé que tenemos una situación muy difícil, pero la queja nunca es la solución. Pensar en todas las cosas buenas que tenemos (podemos estar en casa, podemos teletrabajar, podemos compartir tiempo con la familia, valoraremos mucho más el poder salir a pasear después…). De todo se aprende, y de este confinamiento vamos a aprender que somos capaces de muchas cosas.

Díganos cuál es el entrenamiento que más le piden, la parte del cuerpo que más le demandan para ejercitarla.

Lo que más me piden es tener un abdomen plano y los glúteos más tonificados y fuertes, pero esto es muy relativo porque cada uno tiene sus objetivos personales.

