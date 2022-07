Esther Aranda lanza un mensaje a Risto en 'Socialité': “Me encantaría sentarme con él a hablar”

Fue una de las concursantes más polémicas de Operación Triunfo 2008, uno de los programas de televisión más visto ese año y uno de los últimos resquicios del formato en manos de Telecinco. La calidad vocal de Esther Aranda fue duramente criticada por Risto Mejide, por aquel entonces más conocido como juez de programas de televisión que como presentador. El publicista llegó a decirle, “esta noche solo estás nominada porque no podemos expulsarte directamente". Unas duras críticas que, tras semanas en la cuerda floja, sentenciaron a la triunfita como una de las primeras expulsadas de su edición.

Socialité ha localizado a la cantante para preguntarle qué es de su vida ahora que se cumplen 15 años de la emisión de dicha edición en la cadena. Esther Aranda salió de la academia y, asegura, pudo estar viviendo de la música durante tres años pero que finalmente volvió a su vida de antes, "volví a mi vida antes de OT, ya no confías en ti misma, subirte a un escenario te da mucho reparo (…) tengo tres restaurantes, tengo un grupo de restauración, que es mío, lo he hecho yo" y sentencia, "espero no volver a la música para nada".

La andaluza, que se hizo viral por su peculiar versión del tema de Shakira Las de la intuición, también tuvo un mensaje para Risto Mejide, “ahora me acuerdo y me parto de risa, pero en ese momento se pasa muy mal. No le guardo rencor. Esa época pasó, era muy niña, no entendí lo que era la televisión. A mí me encantaría sentarme con él a hablar porque nos partiríamos de risa los dos recordando cosas de OT".

Sin embargo, su actitud reconciliadora en 2022 dista mucho de que la que mantuvo en 2018 con unas incendiarias declaraciones o en 2020 cuando Aranda concedió una entrevista para Jaleos de El Español, donde aseguró que se sintió “humillada” y añadía, "a Risto nadie le ponía una pistola en la cabeza para que me dijera todo lo que me decía. Estoy segura de que él hizo las valoraciones que hizo porque si él no hubiera sido así, la productora no lo habría contratado. Todo el mundo tenía ahí su parte de responsabilidad. Si la productora le dice que se relaje, se habría relajado".

En la entrevista también se mostró crítica con la productora Gestmusic, "a nosotros nos hicieron firmar un contrato que era el libro gordo de Petete. Era una enciclopedia. ¿Tú cómo te lees eso? ¿O yo con 20 años? ¡Cómo voy a entender de leyes! Además, el contrato no lo podías sacar de allí para que el abogado de tus padres lo leyera. Nosotros éramos gente que no había estado nunca en un programa así... ¿Y cómo me sentía? Imagínate, en shock y muerta de vergüenza. Estoy viendo cómo me abuchean delante de toda España".

De hecho, Esther Aranda fue más allá en un hilo en Instagram, "cómo querían que lo hiciera bien después del machaque que me hacían. Respeto cero hacia todos los concursantes, que lo sepa todo el mundo. Es que ya ni me acordaba de esto, pero ahora que salen estos vídeos lo digo". Ahora, con una nueva vida y pese a lo vivido, la excantante siempre ha afirmado que no se arrepiente de su paso por Operación Triunfo.

