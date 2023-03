Elsa Ruiz critica a Risto Mejide y Kiko Matamoros por asegurar que son víctimas del edadismo

Elsa Ruiz ha cargado contra Risto Mejide y Kiko Matamoros por las declaraciones que hicieron el pasado lunes en Focus, el nuevo programa del prime time de Cuatro que gira en torno a varios reportajes sobre diferentes temas. Ambos hablaron sobre la diferencia de edad en las relaciones de pareja.

"Cuando tu discriminas a una persona de raza negra, eres un racista. Cuando tu discriminas a una persona que ama a una persona de su mismo sexo, eres un homófobo. Cuando tú discriminas a una pareja con diferencia de edad, no tienes nombre, no existe un término", declaró el presentador de Todo es mentira, que acaba de presentar de forma oficial a su nueva novia, Natalia Almarcha, de 27 años, coincidiendo con la presentación de su último libro, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach.

Su compañero de cadena también denunció los prejuicios que existen por la relación que tiene con Marta López, de 26 años, catalogándolo como "edadismo" sentimental. "No deja de ser una agresión. El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo, después del racismo y la homofobia", fueron las palabras exactas de Kiko Matamoros.

Pues bien, la excolaboradora de Todo es mentira no se ha contenido al criticar duramente contra Mejide y Matamoros por lo que dicen en este vídeo que se ha hecho viral. "Lo que dicen no es edadismo", asegura rotunda en otro vídeo que ha subido a Twitter, para luego dar una clase sobre este término que tan de moda se ha puesto.

"El edadismo es la discriminación por edad. Y ojo, que intersecciona con otras realidades como el nivel económico, el género, el racismo, etc. Edadismo es la brecha digital y que los mayores no tengan una alternativa presencial para hacer trámites administrativos en bancos, etc. Edadismo y machismo es que las mujeres mayores de 45 tengan grandes dificultades para acceder a un primer empleo y al mundo laboral en general", continúa. "Edadismo es que se den pocos papeles a actrices de más de 40 años y que cuando los tienen es para hacer de la madre de, de la abuela de... Edadismo es que el 99,9999% de los productos para frenar el envejecimiento están dirigidos exclusivamente, a nosotras, las mujeres".

"Edadismo es que no esté mal visto que los hombres puedan engordar, tener canas y tener un envejecimiento sin menos presión física, mientras que las mujeres tenemos que encajar en unos cánones físicos durante toda nuestra vida. Y si no fijaos en las diferencias entre ellos y ellas, en Friends, el reencuentro", prosigue para terminar: "Es la invisibilidad de las personas LGTBIQ+ mayores, que existen. Y ojo, edadismo también es que las personas más jóvenes tengan más problemas a acceder al mundo laboral por la exigencia de años de experiencia o que tengan que aceptar prácticas no remuneradas o mal pagadas para poder acceder a una primera experiencia laboral".

Por último, Elsa cuestiona que los encargados del reportaje no hayan dado voz a "personas que lo sufren de verdad" y sí a "dos tipos heteros, blancos, payos, normativos que se quejan de que se meten con ellos por salir con mujeres mucho más jóvenes". Por último, Ruiz lanzar un dardo al presentador, a quien da la "enhorabuena por la campaña publicitaria de tu libro, que te ha salido redonda", y es que el reportaje de Focus se emitió los días previos antes del lanzamiento de su último libro.

Risto, Kiko, lo vuestro NO es edadismo. pic.twitter.com/82SYJMA7fm — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) March 26, 2023

