Elsa Ruiz explica cómo fue su salida de 'Todo es mentira': "Me dieron una excusita"

Elsa Ruiz ha decidido explicar el motivo de su salida de Todo es mentira, el programa vespertino de Cuatro presentado por Risto Mejide. Tres años después, la cómica ha decidido contar en sus redes sociales cuál fue su experiencia en el espacio de La Fábrica de la tele.

Lo ha hecho en un vídeo subido por ella misma a Twitter, donde explica que el programa decidió dejar de contar con ella de un día para otro con motivo del protocolo Covid. Pero para Elsa no es más que una "excusita" para echarla y sobre todo lamenta no haber podido despedirse de la audiencia.

Asimismo, asegura que con otros compañeros esto no ha ocurrido, dejando entrever el caso de Miguel Lago, que abandonó Todo es mentira, pero pudo despedirse de toda la audiencia y del propio programa.

[Miguel Lago abandona 'Todo es mentira': "Las últimas semanas han sido muy difíciles"]

"Imaginaos a una chica que está de colaboradora en un programa de televisión de una importante cadena a nivel nacional, que es una gran oportunidad para ella, y que un día volviendo a su casa desde ese mismo programa, la llama la directora para decirle que, a partir del día siguiente, ya no vaya más", comenta Elsa en el vídeo.

"La directora le dice que dejan de contar con ella porque van a contar con menos colaboradores debido al protocolo Covid, algo que parece lógico para evitar contagios. Pero luego ve que los siguientes días en ese programa no dejan de pasar colaboradores y tertulianos diferentes y entonces se da cuenta de que lo del Covid era más bien una excusita, y que te lo has tragado", añade en tono irónico.

"Esta chica, tiempo después, se entera de que uno de los colaboradores que llevaba desde el principio en ese programa, dejó de estar... pero a él sí que le dejaron despedirse. Y esta chica, pese a que comprende que este mundillo es así, no deja de pensar por qué a él sí y a ella no", comenta en relación a la salida de Miguel Lago.

Finalmente, y como toda la audiencia se esperaba, confiesa que "la chica soy yo". "Soy más cosas además de una mujer trans. No quiero dar pena, lo que quiero es que me den trabajo", afirma. Además, asegura que tuvo que dejar la televisión y su trabajo en Sobreviviré, de Mitele PLUS, para "tratar mi salud mental".

Después de mucho tiempo quiero contaros qué c*** me pasó en Todo es Mentira. #salseo pic.twitter.com/1bDwa2SunZ — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) February 5, 2023

