El corte de Javián ('Operación Triunfo 1'), en 'Sálvame': "No vais a poder con nosotros"

Después de los famosos comentarios de Chenoa declarando que, para ella, Rosa López es solo una conocida y una antigua compañera y no una amiga, la artista de origen argentino comentó en una de sus últimas entrevistas, que consideraba que se quedó a las puertas del podio de la primera edición de OT por ser una adelantada a su tiempo. "¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quede cuarta. Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época", señaló.

Estas declaraciones han sido comentadas en Sálvame, y es que el programa se ha puesto en contacto con varios compañeros de la cantante, pero solo Javián ha aceptado acudir a Sálvame para explicar cómo se llevan los 15 artistas de la primera edición de OT actualmente.

"Creo que dais un titular y luego os cagáis, sois un poco falsos. Luego decís que todos os lleváis bien", comentaba Jorge Javier Vázquez nada más presentar a Javián. "Es muy bonito que pase lo que pase nos apoyemos, creo que los titulares que han salido son un poco exagerados".

En ese momento, Kiko Hernández aseguraba que muchos extriunfitos critican la actitud de Chenoa. "Vosotros tenéis un grupo y habláis de que Chenoa se está cargando esa imagen que teníais".



Javián aseguraba que la artista sabía que iba a ir a Sálvame: "Yo he hablado con Chenoa, le ha parecido muy bien que venga. No le he llamado para pedirle permiso, sino para avisarla, porque al final iba a hablar de una cosa que le repercute también".

Por su parte, Miguel Frigenti asegura que "os dieron unas directrices al salir de Operación Triunfo" para no criticarse entre ellos, pero "esa imagen de hermanos no se lo cree nadie". Un pensamiento que no gustaba a Javián: "Siento que tú no tengas esa relación con tus compañeros, lo siento mucho".

"¿Por qué dijo que Rosa no era su amiga y que nunca lo iba a ser?", espetaba de nuevo Kiko Hernández. "Aquí me meto en temas que no son míos, pero se referiría a que no nos vemos habitualmente. Estoy seguro de que Rosa le pide ayuda y ella está ahí", respondía el invitado, pero ante la insistencia del colaborador sentenciaba: "No vais a poder con nosotros Kiko, lo siento".

