Javián ('OT 1') rinde homenaje a Álex Casademunt en 'Top Star'

Top Star arrancó este viernes su trayectoria en Telecinco. El nuevo programa de la cadena no empezó con buen pie, probablemente fruto de las prisas por lanzarlo, pero dejó algunos momentos curiosos que están dando mucho de qué hablar.

Y es que uno de los principales reclamos del programa fue ver a concursantes de otros talent shows luchando por una segunda oportunidad. Fue el caso de Javián, participante de la mítica primera edición de Operación Triunfo e integrante de la banda Fórmula abierta, que se convirtió en el primer concursante en ponerse a prueba delante de los mentores de Top Star.

El cantante elegía el tema Hightway to Hell de AC/CD (curiosamente, sonaba al mismo tiempo en La Voz Kids) para tratar de enamorar al jurado porque "esta noche vengo sin barreras, sin tapujos, vengo a ganarme a mí mismo·.

Pero si su aparición en el programa está dando de qué hablar es por el bonito homenaje a Alex Casademunt, su compañero tanto en OT como en Fórmula abierta, que perdía la vida hace unos meses: "Puede parecer una tontería, pero Álex tenía una marca de calcetines y quiero que estén conmigo esta noche y que me den suerte".

El presentador del programa, Jesús Vázquez, también se acordaba del cantante: "Un beso, y nuestro corazón con Álex, que lo hemos nombrado en el vídeo".

Posteriormente, el propio Risto Mejide le pedía perdón por sus críticas del pasado. “Tú tenías una cuenta pendiente con España entera, cuando tú acabaste en OT recuerdo perfectamente los chistes y burlas de los que yo también he sido partícipe también y me siento hoy responsable de eso (…) Hoy te digo en nombre de toda esa gente, que tú has demostrado hoy que cuando a un artista se le da la libertad que está reclamando es entonces cuando brilla, así que perdónanos a todos y enhorabuena”, le dijo.

El cantante, de hecho, se emocionaba al reconocer que el Javián de esta noche era el verdadero: “Mi cambio fue hace 20 años, este es el Javián de verdad, el que siempre ha estado dentro de mí y hoy he tenido la oportunidad de sacarlo (…) Por eso esta es mi gran noche, porque nadie me había visto nunca así, como realmente soy”.

El cantante también lograba encandilar a Isabel Pantoja y Danna Paola y ambas pujaban por él, aunque finalmente fue la tonadillera la que se lo llevó, por 16.000 euros, tras cantarle una canción suya.