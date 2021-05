'Top Star', una segunda oportunidad para artistas de otros concursos: de Brequette a Javián

Telecinco estrenará este viernes 7 de mayo una de sus grandes apuestas de la temporada. Top Star, el concurso con el que Isabel Pantoja regresará a la televisión tras el polémico conflicto con su hijo, arrancará sus emisiones con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias.

En este nuevo formato original de Mediaset España y Fremantle, la tonadillera buscará junto a Risto Mejide y Danna Paola al primer 'Top Star' del país, pujando por hacerse con las voces de los aspirantes que participen en el programa. Entre esos concursantes habrá cantantes anónimos pero, tal y como ha adelantado la cadena, también se verán rostros conocidos por el público.

Antes de que se pueda ver la primera entrega, ya se han desvelado algunos de esos artistas que pisarán el plató del talent. Se trata de cantantes cuya popularidad nació, precisamente, en otros concursos televisivos, por lo que sus trayectorias musicales han estado ligadas a este medio.

'Top Star' arranca este viernes 7 de mayo. Mediaset

Uno de esos nombres es el del tinerfeño Jadel, ganador de la primera edición de El número uno en Antena 3. El joven se dio a conocer en el formato en 2012 junto a otros talentos como Amaia Romero, quien posteriormente se proclamaría ganadora de Operación Triunfo 2017. Jadel fue, además, pareja de Ana Guerra, concursante de la misma edición que Amaia.

Tras ganar el concurso de Antena 3, el canario visitó Tu Cara Me Suena como invitado y sorprendió imitando a David Bisbal. Tres años después, intentaría convertirse en concursante de la quinta edición del formato, quedando segundo en la clasificación de la gala-casting, por detrás de la extriunfita Lorena Gómez.

El Número Uno no será el único programa de otras cadenas cuyos exconcursantes tengan presencia en Top Star. Yanira Figueroa, exparticipante de Gente de Primera en TVE y aspirante a representar a España en Eurovisión en 2007, también tratará de conquistar a los jueces.

La Voz será otro de los grandes formatos musicales que formarán parte de este ambicioso talent de Mediaset. En concreto, habrá dos aspirantes de la primera edición del concurso en Telecinco: Rebeca Moss y Brequette Cassie, quienes se quedaron a las puertas de la semifinal. También competirá Claudia Ula, quien además de haber participado en la cuarta edición de La Voz en el equipo de Melendi, es conocida por ser la hija de la exmodelo Raquel Revuelta.

Pero el cantante más conocido cuya presencia ha sido anunciada será, sin duda, Javián. El concursante de la primera edición de Operación Triunfo buscará retomar en Top Star su carrera en solitario tras formar parte de varios proyectos grupales y haber participado en otros formatos televisivos como Supervivientes o Gran Hermano: el reencuentro.

Formato All Stars

La estrategia de Mediaset de reunir en un mismo formato a exconcursantes de otros programas de éxito lleva a los talent show el espíritu de los reality de famosos de la cadena. Esta idea pudo haber tenido un precedente similar de la mano de uno de los concursos musicales más famosos de la historia: Operación Triunfo.

El pasado verano, tras el final de OT 2020, BLUPER charlaba con Tinet Rubira, director de Gestmusic, sobre la posibilidad de producir una versión All Stars del talent, es decir, una edición con antiguos concursantes del formato. El directivo veía esa idea como una opción factible e ideal para las plataformas digitales. "No puede ser que Twitch o Youtube estén dando caña con el streaming y las plataformas sean reacias. Al final alguien pensará que se pierden algo del negocio", deslizó Rubira, aunque la posibilidad de juntar a extriunfitos en una nueva competición, de momento, no ha llegado a materializarse.