Elsa Ruiz deja la televisión para ingresar en un centro psiquiátrico tras intentar suicidarse

Elsa Ruiz ha anunciado este martes, durante la emisión en directo de Sobreviviré, que deja temporalmente la televisión por un problema de salud mental. La cómica ha querido despedirse de sus compañeros y de los espectadores antes de ingresar en un centro psiquiátrico para tratar la ansiedad y la depresión que la han llevado a vivir una situación extrema.

"No estoy pasando una etapa buena emocional ni psicológicamente. Estoy con depresión y ansiedad tratándome con psiquiatra, medicación y de más, pero llevo un tiempo en el que la cosa no mejora. Hace dos meses intenté suicidarme tomándome dos blíster de pastillas y estuve ingresada. El domingo pasado tuve que ir a urgencias porque tuve varios ataques de ansiedad que no lograba bajar", ha explicado mirando a cámara.

"Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro un acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho en lo personal y en lo emocional", prosigue la que fuera colaboradora de Todo es mentira. "La psiquiatra me ha sugerido que tengo que ingresarme. He intentado lo máximo posible estar en este programa porque me encanta estar aquí, porque os quiero muchísimo a todos. Pero voy a tener que dejar 'Sobreviviré' porque voy a ingresar en el área psiquiátrica de un hospital y voy a dejar todo lo que hago".

Muchas gracias @elsaruizcomica por a pesar de todo seguir acordándote de todxs💙#Sobreviviré pic.twitter.com/JVdg0wbffM — Iker 🐝💙🏳️‍🌈 (@ikerc39) November 23, 2021

Elsa, que a raíz de su exposición pública ha sido víctima de todo tipo de ataques tránsfobos, ha aprovechado para reivindicar que se persiga el odio en las redes sociales: "Porque pase en Twitter o Instagram no deja de ser importante. A ver si las políticas cambian y persiguen más el odio, en vez de preocuparse tanto de si hay desnudos".

La humorista ha recordado que "la mayor causa de mortalidad entre los jóvenes es el suicidio" y ha reclamado un mayor compromiso de las instituciones públicas con la salud mental.

La colaboradora se ha dirigido a las personas que estén pasando por una situación similar a la suya: "Os mando un abrazo enorme. Sois personas totalmente válidas, por mucho que en vuestra cabeza os digan que no. Las voces en la cabeza son horribles, son algo asqueroso".

Para terminar su discurso, Elsa Ruiz ha bromeado con una famosa frase de Adara Molinero: "Vamos a descansar un poco, porque llevamos un trote...".

Tras su sincera confesión, Nagore Robles ha dedicado unas palabras a la cómica sin poder contener la emoción. "Te quiero, te admiro. Escucharte para mí es escuchar la voz de la sensatez, de la madurez, de la valentía, de los valores, del feminismo, de la lucha... de tantas cosas. Trabajar contigo ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la televisión", ha confesado

"Estoy muy orgullosa de ti, de que hayas decidido ponerte en manos de profesionales, es una valentía por tu parte, de ser muy responsable. Hay veces que hay que ponerse en manos de profesionales para salir adelante. Que lo hayas hecho me deja mucho más tranquila", concluye la presentadora.

Finalmente, el programa ha repasado los mejores momentos de Elsa Ruiz en el plató y la humorista se ha despedido de sus compañeros y de los espectadores, esperando volver pronto con fuerzas renovadas.

