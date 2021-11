Antena 3 no se lo pondrá fácil a Telecinco en noviembre: lidera a una semana de acabar el mes

Aquellos tiempos en los que Telecinco ganaba con comodidad y rotundidad a su rival Antena 3 parece que son tiempo pasado. O al menos así se desprende de los datos de audiencia de los últimos cuatro meses y, más concretamente, de los de noviembre.

Después de ganar por la mínima (13,12% vs. 13,11%) en agosto tras 35 meses de victorias de la de Mediaset, ganar septiembre con facilidad por cuatro décimas (14,2% vs. 13,8%) y perder octubre con su mejor dato en ese mes en seis años (13,7%), en lo que llevamos de noviembre la de Atresmedia vence a su rival a menos de una semana para que finalice el mes.

Según datos de Kantar, Antena 3 promedia un 14,4% de cuota de pantalla, cuatro décimas más que Telecinco. Es el mejor dato de Antena 3 desde marzo de este año, sube siete décimas respecto al mes pasado y es su mejor noviembre desde 2008.

Mientras, Telecinco firma a día de hoy cuatro décimas menos que en octubre (14,4%) y es su peor noviembre desde 2017, cuando cayó a un 13,2% de cuota.

Por delante queda aún una semana en la que de Mediaset España puede remontar esta diferencia aprovechando el creciente interés por el caso de Rocío Wanninkhof tras la exitosa emisión del segundo capítulo del documental de HBO Max, Dolores.

Sin embargo, en su contra está la climatología, que está favoreciendo al tridente de Antena 3, Pasapalabra, Antena 3 Noticias 2 y El Hormiguero, que en los últimos días se han disparado.

Así, por ejemplo, el concurso presentado por Roberto Leal firmó este lunes su tercera entrega más vista de la temporada (21,6% y 2.846.000 espectadores), mientras que el informativo de Vicente Vallés fue la única emisión en el día que superó los 3 millones de espectadores.

3,5 puntos en prime time

Esto hace que a día de hoy, Antena 3 gane en la franja de prime time a su rival por 3,5 puntos (15,7% vs. 12,2%) gracias al citado tridente y a los excelentes datos de Tu cara me suena e Infiel, y el buen rendimiento de la serie francesa ACI y La Voz.

Mientras, Telecinco no ha conseguido los resultados esperados con Secret Story y La isla de las tentaciones, que el pasado miércoles caía a su mínimo histórico con un 15,9% y 1.856.000 espectadores. De ahí la emisión el pasado domingo del documental de Dolores Váquez.

La de Atresmedia también gana en sobremesa (16,1% vs. 14,3%), pero pierde en la mañana (12,4% vs. 16%) gracias a los datos de El Programa de Ana Rosa, tarde (13,8% vs. 14,6%), y late night (13,3% vs. 17,8%), la franja menos importante del día a nivel publicitario.

Hace ahora una semana, la diferencia entre ambas cadenas era la misma. La de Atresmedia lideró de lunes a viernes, mientras que la de Mediaset se hizo con el fin de semana. Ese último día la diferencia cayó a tres décimas y este lunes volvió a subir a cuatro después de que Antena 3 ganara el día por 1,2 puntos (14,6% vs. 13,4%).

Estos datos, unidos a la victoria de laSexta frente a Cuatro (6,2% vs. 5,2%), hacen que a día de hoy Atresmedia también consiga superar a Mediaset España, a pesar de contar con un canal menos (27,8% vs. 27,6%).

