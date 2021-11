Telecinco recupera en octubre el liderazgo en audiencias; Antena 3 sigue al alza siendo la cadena que más sube

Después de perder su liderazgo en agosto tras 35 meses de hegemonía y firmar su peor septiembre en cuatro años, Telecinco ha conseguido recuperar en octubre el ansiado cetro de audiencias tras anotar un 14,4% de cuota de pantalla, seis décimas más que el mes pasado, pero cuatro décimas que en octubre de 2020. Es su peor octubre en cuatro años.

Lo ha hecho gracias a la gran fortaleza de El Programa de Ana Rosa y Ya es mediodía en las mañanas, que logran un 16,6% de cuota de pantalla, casi cinco puntos más que Antena 3 (12%), que cae ocho décimas respecto a septiembre, según datos de Kantar.

También gracias al incombustible Sálvame en la tarde, franja donde ha promediado un 15,4% por el 13,6% de su rival, que cae seis décimas. Asimismo se anota la victoria en el late night con un 17,3% por el 10,5% de Antena 3.

La de Atresmedia, que logra su mejor octubre en seis años (13,7%) y es la cadena que más crece en un año, consigue convertirse un mes más en líder del prime time con una venta de dos puntos sobre Telecinco (14,4% vs 12,2%). También lidera en target comercial en prime time con un 13,6%

La cadena de San Sebastián de los Reyes logra lo más visto de la televisión con Antena 3 Noticias 2 (2.801.000 espectadores), Antena 3 Noticias 1 (2.450.000 espectadores), Pasapalabra (2.237.000 espectadores), Antena 3 Fin de Semana (2.208.000 espectadores) y El hormiguero (2.202.000 espectadores). Todos ellos superan así a MasterChef Celebrity (2.076.000 espectadores) y La última tentación (1.972.000 espectadores).

También consigue firmar 22 meses de liderazgo ininterrumpido en informativos con el mejor dato en casi 14 años (enero 2008), por delante de la barrera del 20% (20,2%). Hacía casi 12 años que una opción informativa no alcanzaba los niveles del 20%.

La primera edición de Antena 3 Noticias, con Sandra Golpe, lleva ya 45 meses consecutivos como líder al firmar su mejor dato en 13 años (sep-08) con un 22,3% y 2.450.000 espectadores. Mientras, Vicente Vallés es el informativo más visto de la televisión (20,8% y 2.800.000 espectadores), logrando ocho puntos de ventaja respecto a Informativos Telecinco.

Por último, la primera edición de Antena 3 Noticias Fin de Semana, con Matías Prats y Mónica Carrillo, consigue su mejor cuota en casi 13 años (feb-09) con un 20,7%. La media de las dos ediciones (17,0% y 2.017.000) también le llevan al liderazgo por 15ª vez consecutiva.

La 1 mejora sus datos

Buenas noticias para La 1 de TVE, que consigue remontar cuatro décimas en octubre, pasando de un 8,7% a un 9,1% de cuota pantalla, gracias en gran medida a los dos partidos de la Selección Española en la UEFA Nations League y el sobresaliente dato de MasterChef Celebrity.

La semifinal del torneo frente a Italia del pasado 6 de octubre elevó a la pública hasta un 31% y 4.725.000 espectadores, mientras que la final ante Francia del 10 de octubre le llevó a arrasar con un 42,1% y 6.427.000 espectadores y un 22,1% y 3.259.000 espectadores con el post del partido.

Por otra parte, laSexta volvió a convertirse un mes más en la tercera cadena privada más vista -se impone así a Cuatro en 49 de los últimos 51 meses- tras anotar un 6,4% de cuota de pantalla, 1,3 puntos más que su rival. La de Mediaset firma su peor octubre histórico con un 5,1%.

La cadena verde también recupera el liderazgo en prime time (5,8% vs 5,3%) y sigue por delante en target comercial (7,7% vs 6,1%). Mientras, laSexta Noticias (9%) alcanza su segundo mejor mes del año y el más alto en 9 meses.

Por grupos, Mediaset España vuelve a liderar con una ventaja de siete décimas (27,8% vs. 27,1%) al contar con un canal más. No obstante, pierde en el prime time frente a Atresmedia, que logra una distancia de dos puntos (27,2% vs. 25,2%).

Por los canales de la de San Sebastián de los Reyes han pasado más espectadores este mes de octubre con 20.226.000, superando así ampliamente a Mediaset España, con 19.500.000 espectadores, y TVE, con 16.830.000 espectadores.

Antena 3 es la cadena por la que más espectadores pasan cada día con 13.580.000, por los 12.367.000 de La 1 de TVE, y los 11.920.000 de Telecinco, que se ve incluso superada por la televisión pública.

