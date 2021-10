La razón del enfado de Kiko Rivera con Telecinco: se negaron a pagarle 60.000 euros por ir al 'Deluxe'

La relación entre Kiko Rivera y Telecinco ha dado un giro inesperado tras el acercamiento entre el DJ y su madre, Isabel Pantoja. El hijo de la tonadillera ha cargado duramente contra la cadena en sus redes estos días y ha llegado a increpar a una reportera de Socialité.

El cantante ha pedido a Mediaset que cesen lo que él considera un acoso hacia él, y asegura que no va a volver a hablar de sus conflictos familiares. "Querían que fuese ayer y no he ido, si yo decidiera no abrir la boca ese contenido moriría", decía el sábado en uno de sus directos. Además, ha enviado un mensaje directo a Telecinco: "No insistáis porque no voy a ir".

Sin embargo, Belén Esteban ha desvelado este lunes en Sálvame un dato que pone en entredicho la versión de Kiko. Según asegura la colaboradora, el DJ estaba negociando con Telecinco sentarse en el Deluxe para contar todos los detalles sobre el último episodio de su conflicto familiar.

La de Paracuellos afirma que el hijo de Paquirri pedía la cantidad de 60.000 euros por visitar el plató del programa, pero finalmente las conversaciones no llegaron a buen puerto y no hubo acuerdo. Así, este sería el motivo del drástico cambio de actitud de Kiko con la cadena, y no su supuesta negativa a hablar de un asunto que no ha dudado en seguir rentabilizando en una revista recientemente.

De esta manera, Belén Esteban ha arrojado luz sobre los rumores que ya alimentaron este mismo lunes Alessandro Lequio y Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa. "Lo de no voy a volver a hablar en boca de Kiko es como el 'dejo el tabaco' que algunos dicen, es de chiste", ha aseverado Lequio. Y remata: "Lo lamentable es que esto no lo dice porque se siente violado en su intimidad, lo dice porque se siente violado en su bolsillo al haberse frustrado la última exclusiva que estaba negociando".

Rossi, por su parte, ha expresado que "[Kiko Rivera] dice que querían que fuera y que él ha dicho que no... Que cuente la verdad, por lo que no ha ido, no porque él no quería", ha espetado, confirmando la versión de su compañero.

Kiko elogia a Antena 3

El hijo de Isabel Pantoja manifestó este fin de semana su malestar por el insistente seguimiento que los reporteros le están haciendo desde la publicación de su última exclusiva, donde cuenta cómo ha sido la reconciliación con su madre y la nueva guerra abierta con su prima Anabel.

Mientras que Kiko charlaba con sus seguidores, el programa 'Socialité' emitía, también en riguroso directo, imágenes del exterior de la casa donde se encuentra el dj. Una situación que le provaca un notorio enfado y que no está dispuesto a seguir tolerando.

"Una cosa es que tú vayas un día porque te llaman, cada uno se gana la vida como quiere, pero ser pesado y hacer acoso como hacen ellos no", ha dicho Kiko en referencia a los diferentes medios que se agolpan cada día en las proximidades de su hogar sevillano, pero no todo ha quedado en una mera queja.

Si bien es cierto que la carrera mediática de Kiko Rivera está estrechamente ligada con Mediaset, el dj ha confesado no estar satisfecho con el trato que recibe en la actualidad por parte de la filial italiana y cataloga de "acoso" la situación con la que lidia cada día.

"No es buscado, no. Yo tengo el derecho de contar lo que me salga de mis cojones, pero nadie tiene que estar debajo de mi casa 24 horas, eso no se lo busca nadie", asiente el sevillano. Momento que ha aprovechado para mostrar su desconocida afinidad con la principal competidora de la que era, hasta ahora, su casa televisiva. "Pues sí. ¡Viva Antena 3!, qué quieres que te diga... La verdad es que me mola muchísimo Antena 3, lo veo mucho", afirma Kiko, que conoce y es seguidor confeso de algunos de los programas líderes de la cadena de Atresmedia. "Veo muchos de los programas que hay, como 'Tu cara me suena' o el 'Mask', este de las máscaras... molan mucho", señala.

