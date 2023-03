El desplante de Risto Mejide a la prensa durante la presentación de 'Got Talent: All-Stars' este miércoles

Mediaset España presentó este miércoles a los medios Got Talent: All Star, una edición especial que reúne a los mejores talentos del mundo y que Telecinco estrenará "próximamente". A la presentación, organizada en los estudios de Villaviciosa de Odón, donde la cadena ha levantado un teatro gigantesco para grabar el talent show, han acudido su presentador, Santi Millán, y los jueces, Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría.

Tal y como estaba previsto en la convocatoria enviada previamente a los medios, los rostros del formato han ido haciendo lo que estaba previsto. Primero, han atendido a los medios gráficos; luego ha tenido lugar la rueda de prensa y, para terminar, se han organizado los habituales corrillos con los periodistas, donde los protagonistas se pueden explayar más sobre el proyecto o de otras cuestiones.

Pero no todos han cumplido con la planificación. Justo antes de comenzar con las entrevistas, el equipo de comunicación de Mediaset comunicaba a la prensa que Risto no iba a participar, una decisión que habría tomado durante esa misma mañana, pero de la que no se ha dado más explicaciones. Así, el nutrido grupo de periodistas se ha quedado sin la oportunidad de charlar con el presentador de Todo es mentira y Viajando con Chester.

Mejide solo intervino en la rueda de prensa para hacer su aportación, al igual que el resto de sus compañeros. "Con Got Talent All-Stars he comprobado dos cosas. La primera es que Simon Cowell [creador del formato] se está haciendo mayor y deja pasar cosas que no", dijo. "Y la otra es que, tras 17 años haciendo de jurado, me he encontrado con muchos que me decían que 'los americanos están a otro nivel'. A toda esa gente va dedicada esta edición. Hay mucho talento fuera, pero no estamos tan mal. Tenemos un nivel muy bueno. Los españoles dejan el pabellón bien alto en estas olimpiadas del talento".

Esta 'desaparición' de Mejide se produce días después de la presentación de su nuevo libro, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach, un evento que el publicista aprovechó para presentar a su nueva novia, contraprogramando, por cierto, un evento de su ex Laura Escanes. Además, desde hace unos días, Mejide está recibiendo un aluvión de críticas por decir que es víctima del edadismo, al estar con una chica mucho más joven que él.

'Got Talent: All-Stars' contará con jueces invitados

Esta edición de Got Talent: All Stars es especial por muchos motivos. No solo porque será la primera vez que se hace fuera de Estados Unidos - tan solo se ha hecho en la NBC- si no porque también traerá una importante novedad en el jurado. Según ha anunciado Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, cada entrega contará con un invitado que se sentará en la mesa de jueces.

"Hemos intentado traer a gente que dé visiones distintas del arte", ha explicado el directivo. De esta forma, Fernando Tejero, Jorge Blass, Leo Harlem, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera y TheGrefg asumirán el papel de juez. El actor estará presente en la primera gala, mientras que el famoso youtuber estará en la gran final.

Edurne, Santi Millán, Paula Echevarría y Risto Mejide estarán en 'Got Talent: All Stars'.

Got Talent: All Stars tendrá un total de siete entregas, seis audiciones y una final. Cada audición contará con doce concursantes, pero solo dos conseguirán el pase al último programa, que saldrán del Pase de Oro del juez invitado y de la elección de uno de los jueces 'fijos' entre los tres más votados por el público del plató. En cada audición, se elegirá qué juez tendrá esa potestad. Finalmente, y aunque el jurado emitirá las valoraciones pertinentes, el público del plató será quien determine con sus votos el ganador.

Por otro lado, el talent garantiza un nivel espectacular. "Hay gente de EEUU, Francia, Europa, Asia... Todos son ganadores o semifinalistas de ediciones internacionales", ha asegurado Guerra, a lo que Nathalie García, CEO de Fremantle, ha añadido: "Ha sido un reto poder cuadrar a este tipo de talentos. Son gente que ya cuenta con shows o que participa en ediciones Got Talent. Está viniendo gente de Georgia, Rumanía o Asia que es excepcional". De hecho, se ha conseguido traer al ganador de Got Talent de Estados Unidos. "El criterio ha sido traer a gente supertop", concluye García.

