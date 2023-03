Carmen Alcayde confiesa que ofreció su vientre para "gestar el hijo de David Valldeperas"

Sálvame ha dedicado casi toda la escaleta de su programa con la noticia del día, la maternidad de Ana Obregón a los 68 años a través de gestación subrogada. La actriz acudía a Miami para recoger a su hija, que nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, Estados Unidos.

El programa vespertino ha debatido sobre esta noticia, pero lo que la audiencia no se esperaba era la confesión tan personal que ha manifestado Carmen Alcayde, con la autorización de David Valldeperas, director del programa.

Tras regresar de una publicidad, era Jorge Javier Vázquez el que animaba a su compañera a contar este suceso. "Es una cosa privada vuestra, él siempre ha querido ser padre, Carmen...", le daba pie Vázquez.

[Adela González, sobre la maternidad de Ana Obregón: "Esa niña no va a cubrir el vacío que tiene"]

Visiblemente cortada, Carmen Alcayde comenzaba su relato. "Yo le ofrecí en una conversación de amigos, que si quería ser padre, si se podía claro, no me habría importado ayudarle a ser padre con mi vientre", espetaba. "A mí esa propuesta que dicen que si es sin dinero y a un amigo... me parece bien. Yo tengo que hablar por mí, el embarazo es la época más bonita de mi vida. Me gusta mucho estar embarazada, tengo tres hijos y no quiero más", continuaba.

Pero su discurso no teminaba ahí: "El dolor que puede tener alguien por no tener hijos... Yo entiendo que haya donaciones. No me habría importado prestarle mi vientre, no lo voy a hacer porque es ilegal, pero si fuera legal lo habría hecho".

Por su parte, el de Badalona aseguraba que sobre este asunto "no se pueden tener posturas claras", porque hay mucha gente que hace este tipo de acciones por ayudar, "como la postura de Carmen".

La que fuera presentadora de Aquí hay tomate insistía en su idea: "A mí me encanta estar embarazada y si yo tuviera otro hijo sabiendo que no es ni mi óvulo ni mi esperma, que no tengo niguna vinculación genética y sobre todo, que hay una pareja que lo está esperando, lo viviría de su mano y con su alegría". A lo que añadía que sería "la tita Carmen".

Sigue los temas que te interesan