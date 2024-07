El cariñoso mensaje de Jorge Javier Vázquez a Sandra Barneda: "He hablado varias veces con ella"

No hay nada mejor que ver gestos de compañerismo entre profesionales. La semana pasada, fue noticia el gesto “de generosidad” que tuvo Sandra Barneda con Jorge Javier Vázquez. De la misma forma, la respuesta del comunicador a las palabras de su compañera de cadena. Ahora, el de Badalona ha querido tener más palabras con la periodista barcelonesa, compartiendo también una interesante reflexión sobre los tiempos en la televisión.

Ha sido en su blog en la revista Lecturas donde ha querido dedicarle otro gesto de cariño a Barneda. “El diario de Jorge toma el relevo de Así es la vida, presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. Sandra escribió un precioso post de despedida en Instagram que remataba con unas frases acertadísimas: ‘Ahora toca soltar. Cerrar capítulo y esperar al siguiente’. Resume muy bien lo que es este trabajo. Tener siempre la maleta preparada. Tanto para deshacerla como para recogerla”, reflexiona el presentador.

“No es una profesión para los que quieran tener una vida ordenada. No hay horarios. A veces no hay fines de semana. Tienes que acostumbrarte a vivir con la incertidumbre”, prosigue, para después lanzar una pregunta lógica, dado que acaba de estrenar El diario de Jorge: “¿Y cuánto nos durará este programa?” El propio Vázquez responde con una importante meditación.

“Lidiando con el miedo a lo desconocido porque no hay reglas. Por muchos años que lleves nunca tienes la certeza de que algo vaya a funcionar. Y vivir así no lo soporta todo el mundo. No sé si es cosa mía pero cada vez veo a más gente joven en las redacciones y a pocos de mediana edad, por ejemplo”, razona.

El presentador sólo tiene buenos deseos para el equipo del extinto magacín producido por Cuarzo. “Les toca encontrar nuevo acomodo. Espero de corazón que lo consigan cuanto antes”, señala, para después hablar de Sandra Barneda, quien ha sido compañera suya tanto en Supervivientes como en su versión All Stars. Una vez más, el de Badalona sólo tiene buenas palabras para su colega.

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'.

“Durante este último año he hablado varias veces con ella. Coincidimos incluso en la final de Supervivientes porque a Laura Madrueño no le daba tiempo a llegar –empezaba el All Stars– y nos lo pasamos muy bien. Nunca hubiera dicho que Sandra fuera tan tímida. Yo también. La gente piensa que no lo somos porque nos dejamos la piel para luchar contra ese rasgo de nuestro carácter que tanto nos ha marcado”, expresa.

El de Badalona termina su artículo señalando que durante las primeras semanas intentará no ver datos de audiencia de El diario de Jorge. “Haré todo lo posible para vivir al margen de todo. Al menos, durante los primeros días. Luego ya iré abriendo la veda pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno”, manifiesta.