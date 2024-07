Jorge Javier vuelve a las tardes de Telecinco: "Sálvame' ha sido el programa que ha hecho que yo me creyera presentador"

"Lo único que pedí era que no quería cuatro sillas y un presentador, porque eso ya estaba hecho". Jorge Javier Vázquez regresa este lunes a las tardes de Telecinco con El diario de Jorge, un talk show adaptado a los nuevos tiempos con el que Mediaset España pretende hacerse un hueco en una franja donde reina la ficción diaria: Sueños de libertad en Antena 3 y La Promesa en La 1.

"El diario de Jorge es alternativo a las ficciones y no nos parecía oportuno abundar en las series. Se nos encendió la bombilla y llamamos a Boomerang", asegura Manuel Villanueva, director de Contenidos de la compañía. Hay que recordar que la productora de La Voz es la misma que en su día hizo triunfar a Patricia Gaztañaga en las tardes de Antena 3.

El diario de Jorge será telonero del programa de Ana Rosa Quintana, que iniciará su segundo curso tras los discretos datos obtenidos esta temporada, por lo que su rendimiento es vital para arrastrar a la audiencia. En esta entrevista concedida a un selecto grupo de medios entre los que se encontraba BLUPER, el de Badalona habla con cariño de Sálvame y de sus compañeros, al mismo tiempo que relativiza el fracaso de Cuentos Chinos. El bagaje ayuda, claro.

¿Conoces a Patricia Gaztañaga?

Sí. Almorcé con ella cuando estuve en el teatro. El mismo día que empezó El Diario, yo estrené Rumore, Rumore con Francine Gálvez. Ella iba detrás. Siempre me recuerda que ella hizo un 25%.

¿Y tú que harás con el tuyo?

No lo sé. Ahí no pienso meterme. Lo que sí sé es que el martes 30 va a ser un horror ver las audiencias a las ocho de la mañana.

Jorge Javier, durante la presentación de 'El diario de Jorge'. Mediaset España

¿Pero a estas alturas no relativizas?

Es el primer día. El prime time se traslada a la tarde en verano. De 16.00 a 17.30 es una franja muy buena.

Vas a ser el telonero de Ana Rosa. ¿Has hablado con ella?

Aún no hemos coincidido. Lo hicimos en la fiesta de Publiespaña.

¿Estás haciendo aportaciones en las historias del programa?

Me tranquiliza mucho conocer al equipo. Los directores llevan años trabajando este tipo de historias. Hacer testimonios es el género más complicado que hay en televisión. Confío plenamente en ellos. Es fundamental encontrarte a directores que saben lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer.

"Que el programa sea de largo recorrido también tranquiliza, pero despestarse con un buen dato te da alegría"

Este espacio hace hueco a historias que están en las redes...

Hay una cosa que es imbatible: que te cuenten buenas historias. Y todo ayuda, si lo utilizas todo como arma se convierte en aliado. No lo tenemos que ver como enemigo. Que el programa sea de largo recorrido también tranquiliza, pero despestarse con un buen dato te da alegría. Como todos los diarios hay que hacerlos poco a poco. La curva te va enseñando y hay que saber leerla.

Hace poco publicaste que estabas en un buen momento profesional porque sentías que no tenías que demostrar nada a nadie. ¿Cómo convive eso con las expectativas sobre la audiencia?

Llega un momento en el que este trabajo lo que te tiene que provocar es disfrutar. Los miedos y las inseguridades ya no están. Pero todos tenemos mucha curiosidad sobre lo que va a suceder. Todos los que nos dedicamos a esta profesión trabajamos para el público.

El día que Jorge Javier y Belén Esteban firmaron la paz tras un monumental desencuentro en 'Sálvame'.

Algunos fans de Sálvame no entienden que hicieras esa reflexión justo encuando el programa ya no se emite.

Sálvame ha sido el programa que ha hecho que yo me creyera como presentador. Me ha permitido crecer profesionalmente, investigar, explorar... Me ha dado muchísimo también a nivel personal. Sálvame lo encuadro dentro de mi mundo de mi aprendizaje. Era un programa terriblemente duro para todos. Desgastaba mucho.

¿Haciendo Sálvame no tuviste la sensación de que no estabas en tu mejor momento profesional?

Sálvame lo que tenía era que nos nos daba tiempo a pensar. Vivíamos a un ritmo tan frenético que no nos daba tiempo a asimilar lo que estaba sucediendo. Me he dado cuenta que me he pasado 15 años de mi vida sin pensar, y es una maravilla.

"Me he dado cuenta que me he pasado 15 años de mi vida sin pensar, y es una maravilla"

¿Sientes que disfrutaste esa etapa?

Muchísimo. Ha sido una auténtica locura que he vivido cosas tremendas. Hemos estado casi 15 años, que se dice pronto, en un programa de televisión. Es el nacimiento de un niño hasta que es adolescente. Y cuatro horas diarias. Al principio, cuando no estaba Paz, yo me chupaba de cuatro a dos y media de la mañana. En mi cabeza he cumplido con Sálvame. Me dio muchísimo, pero yo también le he dado mucho al programa. Miro atrás y es una época maravillosa de mi vida en la que vivíamos a un ritmo que ahora sería totalmente imposible.

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos, en el 'Deluxe'. Mediaset España

¿Ves Ni que fuéramos Shhh?

No. Veo lo que me sale en las redes.

¿Y te gusta?

A ver, ya no es que me guste o no. Son mi familia. He pasado mucho más tiempo con ellos que con mi familia. He estado más tiempo con Belén Esteban o María Patiño que con mi madre estos 15 años.

"En los últimos 15 años he estado más tiempo con Belén Esteban o María Patiño que con mi madre"

Muchos se preguntan cómo trataría Sálvame a temas como el que protagoniza Álvaro Muñoz Escassi.

¿Sabes qué me pasa? Que en este momento de mi vida, digo qué tranquilidad y qué alegría me da hacer programas que no estén pegados a la actualidad. Hay días, semanas y meses en los que no pasa nada, y Sálvame se seguía haciendo. Yo sé lo que sufrían los directores muchas veces y el programa salía adelante gracias al talento brutal del equipo. Ahora tengo mucha tranquilidad de no escuchar los miércoles o los jueves que no tenemos invitado para el Deluxe.

El final de Sálvame marcó una nueva etapa en Mediaset. ¿Ha cambiado tu forma de trabajar con este modelo?

Al final soy el que soy. Cuando hay un cambio, el proceso de búsqueda es inevitable. Ahora toca construir y probar. Que una cadena se permita explorar es lo que toca.

"Soy el ejemplo perfecto de lo que es la televisión. Cuando llega el momento, desapareces de golpe. No a poquitos"

¿Pero crees que el público sigue demandando el mismo tipo de contenidos? Supervivientes está triunfando con rostros del 'pasado' como Sofía Suescun.

Supervivientes es un formato brutal en sí. A mí me gusta que se siga apostando por programas con presupuesto y que sigan siendo grandes formatos. Cuando te sientas a ver la televisión, tú quieres ver cosas que te impacten. Una televisión con medios siempre va a ser muy agradable para el espectador.

Hace un año Mediaset no contaba contigo. Ahora vas a hacer hasta tres programas. ¿Te imaginabas esta situación?

Soy el ejemplo perfecto de lo que es la televisión. Cuando llega el momento, desapareces de golpe. No a poquitos. Para esto tengo mucho training, porque en el Deluxe y en Sálvame Diario, me fijaba mucho en la trayectoria de gente que había tenido una época que lo había absolutamente hecho todo y que de la noche a la mañana desaparecía.

Acabas contrato en 2025. ¿Te gustaría prolongar tu vinculación con Mediaset España?

Llevo 21 o 22 años en esta casa y no encuentro otra mejor en la que estar. Y desde que estoy aquí, tampoco he tenido mucho interés en moverme.

Jorge Javier Vázquez, en 'Cuentos Chinos'.

¿Te tomas los fracasos de forma diferente?

Como decía Lina Morgan, no es para tanto que no vaya bien un programa. A mí ya me ha pasado. Cuando acabó Cuentos chinos lo sufrí por el equipo, pero sabía que se iban a colocar como así ha sido. Todos han encontrado trabajo. Cuando me reunieron en octubre me dijeron 'bueno, tenemos que encontrar un nuevo programa para ti', y yo pensé, 'hostias, voy a estar hasta Supervivientes sin trabajar'.

"Al mismo tiempo que la gente rezaba en Ferraz porque España se rompía, yo estaba en la playa de Copacabana"

No he estado así en mi puta vida. No insistí mucho y dije '¡adiós!' (risas). ¡Cinco meses sin trabajar! ¡Y cobrando! También me llegó en un momento en el que estaba en la playa en Copacabana y, al mismo tiempo, la gente estaba rezando en Ferraz porque España se rompía. Ni tan mal. Esto te pasa con 30 años y lo vives de otra manera, pero a mi edad, que me quedan cinco para la tarjeta dorada de RENFE...

¿Como llevas el odio en redes sociales?

Soy muy proclive a que te digan 80 cosas bonitas y quedarte con la que no te hace gracia. Tienes que hacer un ejercicio para que no afecten las cosas. ¿Gente que no te conoce?