Adiós en 'La Promesa': la serie despide a uno de sus personajes más prometedores antes de los Juegos Olímpicos

El público de La Promesa ha tenido que decir ‘hasta luego’ a la aplaudida ficción de época. La serie diaria ha emitido este pasado viernes 26 de julio su último episodio antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Será tras la finalización de este gran evento deportivo cuando la ficción producida por Bambú retome su horario habitual. Eso sí, este último capítulo previo al parón ha dejado cierto sabor agridulce en el público.

La serie ha dicho adiós a uno de sus personajes más prometedores y que estaba logrando tener más cariño por parte del público: Adriano (Ibrahim Al Shami). El gran amigo de Catalina (Carmen Asecas) decidió mantenerse alejado de la hija del marqués de Luján (Manuel Regueiro). A pesar de que entre ambos surgieron chispas, el joven obrero de la finca se ha dado cuenta de que ella sigue enamorada de Pelayo (Michel Tejerina).

Por ello, Adriano ha decidido poner tierra de por medio. Su marcha parece asegurada, dado que Ibrahim Al Shami ha concedido una entrevista a RTVE para hablar del fin de su personaje. “Me enamoré del personaje. Sobre todo, al principio cuando llega al hangar y se presenta a Catalina. Él la llama señorita y hay una clara distancia entre ellos. A mí me gustaba, porque Adriano llevaba un pasado reciente muy oscuro sobre su familia y relaciones” expresaba.

“Me parecía una entrada de personaje muy potente. Sobre todo, que tuviese esa confrontación con Catalina”, prosigue, sintiéndose orgulloso de que Adriano “tuviese” su acento”. “Ha sido estupendo poder interpretar con mi acento andaluz”, reconocía al equipo de RTVE. “Marca también cómo se manejaba la forma de hablar en aquella época”, señala.

Al Shami reconocía que tiene ciertas similitudes con su personaje, en lo referente de que los dos vienen del campo y que eso le permitió reconectar con su infancia. Eso sí, las grandes diferencias con su papel en La Promesa vienen en lo referido a la forma de entender el amor. “Tiene una herida que todavía no está cerrada y ya está abriendo otra”, explicaba.

Carmen Asecas e Ibrahim Al Shami en 'La Promesa'.

El actor sevillano compartió cómo se sintió mientras rodaba su última secuencia en la ficción. “Lo bonito que he tenido en este recorrido en La Promesa ha sido que todo ha ido muy cronológico. Entonces, no ha tenido que estar buscando en textos anteriores qué fue lo que pasó o tener que hablar con el script, que nos ayudan en la cronología. No pasó eso, todo estaba muy fresco en la cabeza y a nivel sensorial también”, compartía.

“Para mí, las últimas secuencias en los proyectos son extrañas. Hay muchísimo cariño, muchísimo amor, pero es como que no terminas de asimilar que terminas en un sitio. A mí me parece precioso, no lo tomo como algo triste. Pero sí, lo echas de menos”, ha reconocido. “Terminas dejando un grupo en el que ya te sentías parte”, añadía. Eso sí, Al Shami deja la puerta abierta a que Adriano regrese: “Nunca se sabe si se puede volver o no”.