Adiós a este personaje de ‘La Promesa’: una actriz revela cómo fue de complicada su última secuencia

La Promesa es la serie de época que RTVE emite diariamente con una gran acogida por parte del público, y que protagonizan Ana Garcés, Arturo García Sancho y Eva Martín, entre otros muchos actores. El estar en la parrilla de lunes a viernes en la franja de tarde tiene un inconveniente, y es que, por eventos especiales, la serie puede ser levantada, como sucede esta semana, en la que solo habrá tres nuevos episodios.

En las redes sociales, una de sus actrices ha compartido una suerte de spoiler: ya ha detallado cómo será su última secuencia en la serie de Bambú Producciones. Una filtración que ha sido reposteada por la cuenta oficial de la serie, y en la que da a entender que ese último día no fue precisamente coser y cantar.

Estamos hablando de Claudia Oslé, quien interpreta a Juana, la compañera de habitación de Martina (Amparo Piñeiro) en el sanatorio en el que está internada. Nadie cree a Martina al hablar del ataque sufrió Juana, y la están sometiendo a todo tipo de tratamientos violentos.

En el vídeo que ha compartido, de escasa duración, Claudia se está comiendo un diente de ajo. La intérprete explica que se puso enferma rodando la última secuencia, “así que producción me trajo un ajo”, un remedio natural para su dolencia, pues no toma medicina convencional. Su adiós de la serie no se produce, de esta manera, en las mejores condiciones.

El personaje de Juana ha tenido un peso interesante dentro del sanatorio. Y es que, inicialmente, fue enemiga de Martina, la traicionó y tuvo un intento de estrangulación. Además, fue la causante de que a Martina la tratasen como a una enferma mental de la época.

Avance del capítulo 394 del jueves 11 de julio

María Antonia disimula su interés por Alonso, aunque el hecho de que los marqueses hayan mejorado su relación le afecta. Por su parte, Manuel invita a Catalina a una cena de bienvenida, y ella acepta con una condición que no dejará indiferente a nadie. Martina se esforzará por llevarse bien con Juana, y Santos y Ricardo dialogarán sobre las invitaciones de doña Margarita.

Rómulo le cuenta al marqués que han profanado la tumba de Pía, que sigue oculta en la cueva, y Virtudes pierde su trabajo. Margarita se sorprende al comprobar que la duquesa de Carril ha acudido sin invitación, y Curro se decide a sacar a Martina del sanatorio.