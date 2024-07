Enorme enfado de un presentador de TVE en pleno transmisión de los JJOO: "¿Esto es una broma o qué?"

Momentos de tensión los que se han vivido en la jornada de este domingo 28 de julio en la retransmisión de los Juegos Olímpicos de París 2024. Roi Groba, uno de los periodistas deportivos de RTVE, se enfadó visiblemente cuando vivió un cambio de guion en lo que era una crónica habitual de la jornada olímpica. Un micro abierto destapaba su enojo por este movimiento.

Groba estaba comentando junto con Alberto Fraile, compañero de sección, la emisión de la clasificación de la gimnasia artística femenina, destacando el regreso de Simone Biles a las barras. Sin embargo, algo sucedió en realización que hizo que el presentador tuviera que improvisar. Es más, a la hora de seguir comentando la jornada olímpica, hubo momentos de silencio.

“Íbamos a ir al boxeo pero nos vamos directamente al hockey femenino porque ha empezado ya el partido de la Selección Española que se enfrenta a Gran Bretaña”, dijo mientras las cámaras se enfocaban en el partido de las jugadoras de hockey españolas contra las británicas. Un partido que, además, ya había comenzado, por lo que la conexión en plató tuvo que interrumpirse.

[El sueño de Fran Garrigós, medalla de bronce en judo en los JJOO de París 2024: “Le gustaría ir a ‘MasterChef’”]

“Un partido que… Les dejamos con la retransmisión, vamos allá”, dijo, dado que no tuvo tiempo siquiera para contextualizar a los espectadores, que tuvieron que ver un partido del que no sabían si se trataba de un partido eliminatorio o no. El enfrentamiento era uno de grupos, ganando España por dos puntos frente a uno del Reino Unido. Una victoria que solidifica el pase a cuartos, pero del que apenas pudo comentarse nada al estar ya comenzado.

Aunque era evidente que este cambio de guion había pillado desprevenido a Groba, la magnitud de su enfado no se supo del todo hasta ese micro abierto. En plena emisión del partido de hockey sobre hierba, se pudo escuchar la sonora queja del periodista al equipo técnico. “¿Qué es lo que ha pasado? Esto, ¿qué ha sido, una broma?”, podía escucharse mientras el público veía el partido.

Alberto Fraile y Roi Groba en la crónica de los Juegos Olímipicos de París 2024.

“Estoy intentando improvisar y me estás machacando la oreja, tío”, exclamó Groba con un tono que denotaba enfado. Puede entenderse que el equipo de realización no le había avisado del comienzo del partido, el cual estaba puesto en la programación de la parrilla. De ahí, que el cabreo fuese monumental. “Llevamos hora y media aquí sentados. ¿Qué coño ha pasado?”, preguntó el periodista.

Vaya rebote olímpico del comentarista de TVE en plató cuando le han cambiado

los planes de conexión . Ha sido un #cabreo #MatiasPrats de libro “Llevamos aquí hora y media que co** ha pasado?” pic.twitter.com/ePHcggXvLs — TVMASPI (@sebas_maspons) July 28, 2024

No volvió a escucharse más queja, por lo que se presupone que los técnicos se dieron cuenta del micro abierto. Por supuesto, se trata de un momento que recuerda al que vivió Matías Prats en 1998, cuando cubría el Mundial de Fútbol de Francia. Un error técnico desató un sonoro enfado del comunicador. “¡Pero esto qué es, pero esto qué es!”, exclamaba, dejando su cabreo para la posteridad.