El sueño de Fran Garrigós, medalla de bronce en judo en los JJ.OO. de París 2024: "Le gustaría ir a 'MasterChef'"

Su nombre ha quedado para la historia. El judoka Fran Garrigós se ha convertido en el primer deportista en darle a España una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. El atleta ha logrado una medalla de bronce en judo -60 kg, tras superar al japonés Ryuju Nagayama y tras la repesca tras doblegar a Salardashvili. De esta forma, el judo español rompía la sequía de medallas que tenía desde Sídney 2000.

Para Garrigós ha sido también un triunfo personal, dados los fiascos que vivió en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, en los que el judoka no logró pasar siquiera las primeras fases. Una celebración que vivió con su familia, así como también con Ana Pérez, su novia y también judoka. A pesar de que Pérez no pudo clasificarse para esta cita olímpica, la deportista no dudó en acudir a la capital gala para apoya a su pareja.

Es el padre del atleta, Paco, el que revela que a Garrigós, quien es campeón de judo al lograr la medalla de oro en el mundial de Doha en 2023 y también sargento reservista del Ejército del Aire, le gustaría acudir a un talent show. El madrileño tiene una gran afición por la cocina. “A él, en realidad, lo que le gustaría es ir a MasterChef. A ver si ahora que ha sido medallista lo llaman. Si hubiera uno por parejas, ellos [Garrigós y Pérez] lo ganarían”, expresaba en una entrevista para El Confidencial.

[Fran Garrigás, reservista del Ejército del Aire, un “hombre tranquilo” que da a España la primera medalla en París]

Campeón mundial de judo en 2023 y tricampeón de Europa, la medalla de bronca termina consolidando a Garrigós como una de las mayores promesas del deporte español. Nacido en Móstoles en 1994, el judoka no sería el primer atleta olímpico en participar en el talent culinario de Shine Iberia y que emite La 1 de TVE. Precisamente, el ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity fue Saúl Craviotto, bicampeón olímpico en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016 en piragüismo.

De la misma forma, la tercera ganadora de MasterChef Celebrity fue Ona Carbonell, ganadora de una medalla de plata en Londres 2012 en natación sincronizada en dúo y de bronce en la misma disciplina pero en equipo. Otros deportistas que han pasado por los fogones han sido el rugbier Jaime Nava, la gimnasta rítmica Almudena Cid, el baloncestista José Miguel Antúnez, el ciclista Perico Delgado y el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

Fran Garrigós, tras uno de sus combates en París 2024 Reuters

En la versión del talent con anónimos también contó con deportistas, como la atleta Ana March, el exfutbolista Jorge Brazález, el exjugador de fútbol sala Alberto Gras, el waterpolista Giraldo Carales, el tirador olímpico Francesc Repiso y el exfutbolista Eneko Fernández. Dos ellos, Brazález y Fernández, lograron ganar sus respectivas ediciones.

Con lo cual, no sería extraño ver a Garrigós cumplir su sueño de meterse entre fogones, seguir los pasos de otros olímpicos y enfrentarse al duro examen de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.