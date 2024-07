Sandra Madoc hace su primera aparición televisiva y se sincera sobre Escassi: "He perdido trabajos por esto"

Sandra Madoc ha dicho basta. La cantante canaria ha decidido tener su primera aparición televisiva para conceder una sincera entrevista con la que poner fin a la polémica y las especulaciones sobre los mensajes subidos de tono que le enviaba Álvaro Muñoz Escassi. Ha sido en Fiesta donde la artista ha querido contar su verdad, buscando así zanjar más comentarios sobre ella.

El programa no ha dudado en apoyar a la intérprete. Antes de que se mostrase su entrevista con Omar Suárez -quien ha sido el que ha logrado convencerla para acudir a la pequeña pantalla-, la canaria ha presentado su último single, Bailando sola. Madoc ha lamentado que esta polémica haya coincidido con la publicación del tema, pues teme que salga perjudicada su promoción.

La canaria ha compartido su versión de los hechos. Madoc confirmaba que Escassi llevaba detrás de ella desde 2018. “Los mensajes que me envía son bastante claros”, explica para que después Suárez revelase que en el círculo de la cantante se le llamaba al jinete como “el pesado”. “Eso lo comentó un compañero mío cuando nos encontramos”, confesaba.

Madoc explicaba que Escassi le daba a entender que estaba en “algún tipo de relación abierta”. “Pero yo eso no lo sé. No tenía el interés de conocerle. No me suscitaba ningún tipo de atracción”, señalaba. La canaria insistió en que el que haya salido a la luz los mensajes del jugador de polo no le beneficia en absoluto a su carrera artística. “[Sobre una presunta campaña de marketing] están siendo conjeturas de personas que quieren enredar en todo esto”, denunciaba.

“Soy la única persona que no ha querido contar nada, porque no me beneficia en absoluto. La gente ha estado preguntando dónde me muevo, dónde vivo. Hasta he tenido que abandonar mi domicilio durante unos días. He perdido trabajos y he dejado de colaborar con marcas. De hecho, estoy intentando mediar con empresas con las que llevo años trabajando para ver si me puedo recuperar contratos”, expresaba.

Sandra Madoc en 'Fiesta'.

Y es que los mensajes de Escassi a la cantante han hecho que también salga a la luz su condición transexual, lo que podría haber motivado a la pérdida de algunos de sus acuerdos laborales. “Seguimos en esa realidad en la que todos somos muy abiertos de mente durante un día al año. También, estos días estoy escuchando unas palabras que no me gustan nada. Eso de persona resignada o no resignada, de mujer mujer. Son coletillas muy feas”, dijo al terminar su entrevista.

El programa, además, ha afirmado que la artista ha mostrado las pruebas del tonteo de Escassi hacia ella. El magacín ha compartido cómo los mensajes eran palabras “subidas de tono” que el jinete le envió en repetidas ocasiones. En estos, el jugador de polo buscó tener encuentros íntimos en varias ocasiones, algo que lo que Madoc se negó siempre.