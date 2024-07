El esperado batacazo de 'HIT' en La 1: los movimientos que explican su desplome en audiencias

La 1 está viviendo un gran mes de julio en cuestión de audiencias. Y lo ha conseguido a base de emitir eventos deportivos, como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Sin embargo, otros de sus contenidos tienen datos tristemente irrisorios, como sucede con la serie HIT. Y es que anoche solo consiguió convencer a 357.000 espectadores, con un 4,2% de cuota de pantalla. Una marca diminuta para una serie que ha sido tan aclamada por la crítica.

Este batacazo, sin embargo, es la crónica de una muerte anunciada, pues TVE ha jugado sus cartas de una forma un tanto extraña antes de estrenar su tercera temporada. Tanto, como para que hayan pasado más de dos años y medio entre el último capítulo de la segunda etapa y el estreno de esta tercera.

Recordemos que fue en diciembre de 2021 cuando acabó la segunda temporada, que nos trasladó hasta la España vaciada, la juventud desencantada que se siente sin futuro por vivir en un pequeño pueblo del interior. Unos meses después de anunció la renovación de la ficción, y en agosto de 2022 se inició las grabaciones.

En febrero de 2023 comenzó a promocionarse la serie, y luego, nunca más se supo. La serie se guardó en un cajón, y no se ha considerado ponerla en la parrilla de La 1 hasta este mes de julio, y encima, por la puerta de atrás. Sus dos primeros capítulos se han ofrecido en el horario del late night, y eso pasó factura. En su estreno marcó 280.000 con un 4,6%, y el dato cayó hasta el 3,2% con 190.000 espectadores a la semana siguiente.

Para el tercer capítulo, TVE decidió mover HIT hasta el prime time, arrancando el capítulo a las 22:55 horas. Pero la jugada ya no tenía sentido, la gente no iba a empezar a ver una serie que no es cómoda de ver. Que cuenta historias crudas, y que, además, no permite engancharte viendo un capítulo cualquiera. Necesita continuidad por parte del espectador.

Al personaje que interpreta Daniel Grao hay que cogerlo de la mano desde el primer episodio, y hacer el camino con él. Entender por qué está perdido, qué le sucede, quiénes son esas personas que están a su alrededor, cuyas historias son tan interesantes (o más) que la suya propia.

Imagen de la tercera temporada de 'HIT'.

El tiempo juega en su contra

Hugo Ibarra Toledo, HIT, es el eje de la serie, él va a un sitio nuevo y sube el pan, allá donde sea. En esta temporada, sin embargo, Hugo se ha reencontrado con alguien de su pasado, Lena, la joven a la que interpretó Carmen Arrufat. Los que vimos la serie en su momento recordábamos que era un personaje malo, malísimo, que manipulaba a sus compañeros. Sin embargo, su trama ha seguido un punto y seguido respecto a la temporada uno, y muchos ya no recordaban (yo mismo no recordaba) que Lena había tenido un idilio con otro profesor, y que tuvo un intento de suicidio que hizo que Hugo la considerase casi su gran fracaso.

Normal que no recordase todo esto. Aquello se emitió en septiembre, octubre de 2020, hace cuatro años. El paso del tiempo no ha sentado bien a esta historia, que no se coge con la misma pasión que le corresponde. Y no porque los nuevos episodios no estén a la altura.

Todo lo contrario. HIT 3 está resultando tan interesante como sus predecesoras, poniendo sobre la mesa problemas como los abusos sexuales dentro del seno familiar, el trastorno límite de personalidad o el VIH. Sin olvidar la propia historia de La Palma, donde se ambienta, y cómo el volcán cambió para siempre la vida de muchas familias que no pudieron volver al a normalidad una vez paró la erupción.