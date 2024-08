Ni el cobrar la exclusiva, ni el posado: la firme crítica de Pilar Vidal a Terelu Campos desde 'Espejo Público'

Terelu Campos concedía este miércoles una exclusiva en la que aparecía en traje de baño y emitía un mensaje que ha generado polémica: "Hago malabarismos para sobrevivir, pero tengo una persona de servicio. Es el lujo que me permito". Como era de esperar, estas declaraciones han sido comentadas en programas como Espejo Público.

Este jueves, era el momento de que Pilar Vidal, gran amiga tanto de Campos como de Carmen Borrego, reaccionase a la portada. La colaboradora, antes que nada, ponía por delante su amistad con ellas: "Ya sabéis que son mis amigas. Es lo que me han demostrado".

"¿Estás ejerciendo como portavoz de Terelu?", preguntaba Miquel Valls, con toda la intención, pero su compañera lo negaba: "No ejerzo como portavoz porque no he hablado con ellas. Hay cosas que no necesito preguntar a la gente que quiero". Acto seguido, ha hablado de la portada de Lecturas.

"A mí ese reportaje me parece estupendo, que se atreva a ponerse un bikini. Ojalá me atreviese, yo no me atrevo a hacerlo. Jo, pues, oye, chapó. Sé lo que ha sufrido, sé los complejos que tiene después de haber pasado por una enfermedad muy dura. Me parece estupendo que haga el reportaje y que cobre", opinaba Vidal.

Pero, por su parte, no todo han sido alabanzas hacia la hija mayor de María Teresa Campos. Pilar no compartía las frases de Terelu sobre su economía, básicamente porque ambas trabajaron durante un tiempo en el mismo programa, Sálvame, y sabe que la madre de Alejandra Rubio percibía "mucho más" como conductora del 'show' de Telecinco.

Pilar Vidal, colaboradora de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

En este momento, Aurelio Manzano ha calificado a Campos de "clasista", pero la periodista de ABC pronto le paraba los pies y proseguía con su valoración del "desacertado" discurso. "El año pasado, trabajamos en un programa en el que ella, evidentemente, cobraba más que yo. Luego ha estado en un 'reality', ha hecho una exclusiva y ha trabajado como colaboradora", enumeraba Vidal.

"Yo, que he cobrado diez veces menos que ella, me he podido comprar una casa. No entiendo cómo hace ella malabarismos para sobrevivir", se ha cuestionado la comunicadora, incidiendo en la idea de que las palabras de Terelu le han parecido "desafortunadas".