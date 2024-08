Escassi, cazado por 'Fiesta' cometiendo graves infracciones de tráfico: "Ha arriesgado la vida de gente"

Desde comenzó este domingo 4 de agosto Fiesta, el programa ha ido cebando una noticia importante. Un famoso había sido pillado, presuntamente, cometiendo graves infracciones de tráfico. A lo largo de buena parte de la tarde, el magacín ha jugado con la identidad de este famoso, que parece ser un peligro al volante, al supuestamente reincidente. Finalmente, se reveló que se trataba de Álvaro Muñoz Escassi.

El jinete ha sido pillado in fraganti cometiendo, presuntamente, varias ilegalidades sobre el asfalto. Aparentemente, el ex de María José Suárez huía de la prensa del corazón. Sin embargo, eso no exime de que Escassi estuviera poniendo en riesgo no sólo su vida, sino la de terceras personas. El sevillano llega a cometer hasta 37 infracciones. Entre ellas, el programa ha mostrado cómo el jockey circula entre dos carriles, después adelanta a tres vehículos seguidos.

Escassi se saltaba también una señal de stop. El suceso ocurrió entre la carretera de Tarifa y la de Zahara de los Atunes, siendo una autovía comarcal. A pesar de quedar en un susto, desde el programa han advertido de la gravedad de su actitud al volante, puesto que podría haber causado una desgracia.

“Parece que estaba siendo perseguido por compañeros de prensa para captar una imagen, pero no justifica que te saltes todas las normas de circulación”, explicaba Omar Suárez al resto del equipo del magacín producido por Unicorn Content. En esa línea reaccionaron tanto los presentadores como los demás tertulianos.

Verónica Dulanto fue especialmente dura. “No se justifica. Escassi está acostumbrado a que haya cámaras detrás. El día que tengamos que lamentar que, porque una de estas personas haga estas temeridades, se lleve por delante la vida de quien sea. Ahí qué va a pasar”, argumentaba de manera muy contundente.

Para mostrar al público lo grave de las infracciones, Fiesta ha invitado al plató a Jesús Muñoz, profesor de autoescuela. El profesional hizo un severo repaso una por una de las infracciones cometidas presuntamente por el jinete. En total, el experto cifraba en 27 delitos leves, 9 graves y 1 muy grave en un trayecto de sólo 40 kilómetros. Muñoz señaló que, de ser investigado, Escassi perdería 28 puntos del carné (sería casi como perder todos los puntos dos permisos de conducción y otros cuatro puntos de un tercero) y una multa económica de 4.460 euros.

'Fiesta'.

Dada la gravedad del asunto, Galiacho le preguntó a Muñoz si con las imágenes que había captado el programa podía intervenir la Guardia Civil, aunque el jinete no hubiera sido pillado en el acto. Dado que Muñoz ha comentado que, efectivamente, los cuerpos de la ley pueden iniciar una investigación, el colaborador ha anunciado que esto estará en mano de la Benemérita.

“La Guardia Civil va a iniciar una investigación sobre lo acontecido y lo más normal es que pidan a Escassi que identifique quién era el conductor del vehículo, si era él u otra persona”, comentaba. “Estamos ante un delito penal que puede estar castigado hasta con dos años de cárcel y por tanto, a partir de ahora se va a pedir la identificación del conductor y se es Escassi se enfrentará a un delito contra la seguridad vial”, agregaba el colaborador.