Paula Echevarría: "Claro que puedo salir a hacer la mamarracha en el escenario, otra cosa es que salga bien"

Got Talent está ya preparándose para su décima edición. Las grabaciones del programa producido por Fremantle están teniendo lugar en el emblemático Teatro Apolo de Madrid. Esta temporada viene con una novedad, el fichaje de Tamara Falcó. La marquesa de Griñón toma el relevo de Edurne como jurado del formato. “Es la mejor edición que he vivido desde que llegué al talent”, confiesa Paula Echevarría.

La actriz vive su tercera temporada como jueza del programa. La protagonista de Gran Reserva y Velvet confiesa que, por fin, ha podido “dejar de pensar” en si decía “algo correcto” o no. “Ahora no tengo reparos en compartir todo, siempre desde el respeto. He podido dejarme llevar y disfrutar del espectáculo que ofrezcan los artistas que se suben al escenario”, comparte en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente BLUPER.

Echevarría defiende que uno de los factores que ha convertido a Got Talent en uno de los formatos más sólidos de Telecinco es porque “ofrece un gran espectáculo” en el que caben distintas disciplinas. “Hay magia para aquellos a los que les guste el ilusionismo o número de baile espectaculares para los amantes de la danza. Hay disciplinas para todos los gustos y eso hace al concurso muy ameno”, argumenta.

También desvela su lado más “friki”. “Yo puedo salir al escenario a hacer cualquier mamarrachada. Me animo a lo que sea, otra cosa es que lo haga bien o no. Pero, vamos, me atrevo con todo”, comparte.

¿Qué tal habéis recibido la llegada de Tamara Falcó? Ha sido muy buena. Ella es genial. Apenas la conocía personalmente hasta que hemos coincidido ahora. Siempre la he visto como una chica sonriente, muy sincera y con ganas de ofrecer algo bueno. Me ha transmitido eso. ¿Habéis hecho mucha piña en el programa? Sí. Al final son muchas horas de convivencia y trabajando codo con codo. Quieras o no, terminas haciendo muchas migas. Es un poco como Gran Hermano, nos encerramos en el teatro durante muchos días y horas. Es una manera de conocer muy rápido a la gente. Paula Echevarría en el photocall de la presentación de 'Got Talent' en el teatro Apolo de Madrid. Sergio R. Moreno Gtres

¿Cómo estás viviendo esta edición? De todas las que he vivido, esta temporada está siendo mi favorita. Me lo estoy pasando increíble, el casting es muy bueno. Hay unos participantes maravillosos, con unas disciplinas en la que están aportando cosas diferentes. Está habiendo cosas muy divertidas y emotivas. Está siendo estupendo. ¿Te cuesta dar el 'no' a un aspirante? Dar el no cuesta siempre. Quien tiene la valentía de subirse a un escenario, tiene mi respeto. Eso no es nada fácil. He hecho muchos castings y hacerlo de esta manera, con público, cámaras y que sabes que va a salir en la televisión después, pues tiene mucho mérito. Cuando toca decir que no, siempre intento dar una crítica constructiva y que sirva de aprendizaje.

Sin embargo, hay aspirantes que es evidente que no valen para hacer cierto tipo de cosas. ¿Eso cómo lo gestionas? No soy quién para decirle a alguien si vale o no para algo. En ese sentido, creo que no debo ser yo la persona que tenga que decírselo. Debería ser un familiar o alguien cercano. También hay perfiles que vienen a vacilar o a hacer reír. Los que hay buscan que pasemos un buen rato y eso siempre está bien. Ya lo decía Dani Martínez: la berberina. Viene bien que haya un poco de berberina, nos quita esa sensación de seriedad. Son momentos que nos permiten respirar también. "Tamara Falcó y yo tenemos mucha complicidad en 'Got Talent', es muy sincera y alegre" Los que vienen tomándoselo en serio sí que valen. Lo que pasa es que hay candidatos que no están del todo preparados o que han tenido un mal día en el momento en el que se han subido al escenario. Considero que es Risto Mejide el que mejores valoraciones hace. Es muy sincero y sabe aconsejar a los candidatos. Siempre que le escucho, me pregunto qué me puedo quedar de lo que dice para tomarlo de referente. ¿Tienes algún talento friki para lucir sobre el escenario? Yo soy muy friki. Yo puedo salir al escenario a hacer cualquier mamarrachada. Me animo a lo que sea… otra cosa es que lo haga bien o no. Pero, vamos, me atrevo con todo. Es más, le he comentado a mis compañeros que los jueces deberíamos hacer algo. Los otros me han mirado cómo si no estuviera cuerda. Recuerdo que intenté ya, sobre el escenario de Got Talent, hacer piruetas con un hula-hop en el trasero. Fue un momento maravilloso, lo hice con Edurne. Pero, de la misma forma en la que me divertí, vi que no era lo mío. Pero todo el mundo sabe que he empezado muchas cosas y varias de ellas las he dejado a medias. Recuerdo que llegué hasta a tocar hasta la gaita. He tenido muchos intentos.

¿Vas a echar de menos a Edurne en el jurado? Somos cuatro perfiles diferentes, incluso cuando ya estaba Edurne lo éramos. Más que echar de menos, lo que extrañas es a la persona y eso también me pasó con Dani Martínez. Pero, vamos, también está el teléfono, nos llamamos para charlar, para tomar un café. La vida no se acaba si te vas del programa, podemos seguir siendo amigos, por supuesto. ¿Cómo has vivido tu evolución como jurado en estas temporadas? Al inicio, yo pensaba en que, si lo que iba a decir, estaba bien o si era lo correcto. Ahora digo lo que me apetece. Llega un momento en el que te olvidas. Me lo estoy pasando genial y estoy siendo sincera con todos los aspirantes. Florentino Fernández, Paula Echevarría, Santi Millán, Tamara Falcó y Risto Mejide en el photocall de la décima edición de 'Got Talent'. Gtres