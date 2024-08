La afilada 'pulla' de Cristina Tárrega a 'Sálvame' y la sonora respuesta de María Patiño: "Vivir sin filtros es peligroso"

La vida sin filtros se ha puesto en el ojo del huracán. El formato, que ha logrado con su segunda edición lograr momentos completamente virales gracias a los casos excepcionales de sus invitados, ha vivido una polémica relacionada con sus antiguos compañeros de Sálvame. Todo a raíz una sibilina ‘pulla’ que lanzó Cristina Tárrega a los extintos formatos de La Fábrica de la Tele.

Este pasado sábado 3 de agosto, el programa producido por Unicorn Content recibió a Ginés Corregüela. El llamado ‘rey de los bocadillos’ ha vuelto a primera línea recientemente por su ruptura con Yaiza Martín, quien acudió recientemente a Fiesta para narrar su versión de los hechos. El jienense buscaba reconciliarse con su hija Miriam, con la que se reencontraba en el plató.

Ambos participaron en la sección 100 segundos, en el que los invitados se enfrentan a un cara a cara en el que no pueden ni hablar ni levantarse durante ese lapso de tiempo. El Tiktoker intentó un acercamiento con su vástago, pero Miriam señaló que no olvida todo el “daño” que éste le ha hecho a su familia. Ejemplo de que la relación está rota es que la joven se negó a abrazar a su padre.

Cristina Tárrega quiso mediar entre padre e hija y que surgiese esa reconciliación. “Tú le necesitas y él a ti. Mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam”, expresaba la presentadora. Al ver a Miriam nerviosa, Tárrega intentó calmarla, lanzando una ‘pulla’ a los antiguos formatos de La Fábrica de la Tele.

“Quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé qué has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos”, expresaba la presentadora a la influencer. “Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla y no tienes que fingir. Tienes que ser tú”, añadía la periodista.

Han sido muchos espectadores los que han interpretado que era un ‘dardo’ hacia sus excompañeros de Sálvame y Viernes Deluxe. Entre ellos, María Patiño. La presentadora de Ni que fuéramos Shhh ha reaccionado en sus redes sociales ante la aparente pulla, dado que Tárrega no nombró directamente a los formatos de la desaparecida La Fábrica de la Tele.

“Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos. La vida está llena de filtros, gracias a Dios… vivir sin filtros es muy peligroso”, expresaba en su cuenta de X (antes Twitter). “La vida debe tener filtros. Éstos son un síntoma de educación”, añadía.