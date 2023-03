Quién es Ginés Corregüela, concursante de 'Supervivientes 2023' y rey de los bocadillos en TikTok

Ginés Corregüela se ha convertido en el noveno concursante confirmado de Supervivientes 2023. Este 'tiktoker' se ha tenido que despedir de su granja y de Felipe, su pavo, para embarcarse en la aventura de su vida, ser parte de la edición más extrema del reality de Mediaset.

Para el público de Telecinco, Ginés no es una persona tan conocida como otros de los concursantes, pero seguro que para muchos usuarios de redes sociales sí es más conocido. Y es que acumula millones de seguidores en TikTok y en Instagram gracias a sus vídeos donde elabora sus curiosos bocadillos XXL.

"Voy a comprar y hago los bocadillos con lo que pille. Mi mujer me dijo: 'Hazlo con Cola Cao' y tuvo 16 millones de visualizaciones. Otro que voy a hacer y a ella le encanta es de picadillo de chorizo con leche condensada", declaraba a este periódico.

Original de Úbeda, Jaén, este 'influencer' prepara un plato estrella donde mezcla todo tipo de ingredientes, desde salchichas hasta rosquillas. Además, no es solo el tipo de vídeos que realiza, si no la forma en la que se comunica con sus más de dos millones de seguidores.

Su naturalidad y espontaneidad le han convertido en toda una estrella, y como persona popular, tiene una frase estrella: "¡Que empape!", que lo dice cuando echa aceite en sus bocadillos o el "corta, corta", cuando decide que el vídeo ya está bien y quiere darlo por terminado.

También ha presentado en numerosos vídeos a uno de sus más fieles acompañantes, su pavo Felipe, y es que es muy habitual escucharle gritar en sus vídeos la frase: "¡Felipeeeee, guruguruguruguru!".

Aunque Supervivientes no es la primera aventura televisiva a la que se presenta Ginés. Era 2013 y su hija mayor, Miriam, le animó a que se presentase a Gran Hermano. "Yo siempre soy negativo y dije que no. Pero me grabó cogiendo espinacas mientras decía, de broma, ‘¡señora Milá, llévame a Gran Hermano!’ Ella mandó el video sin decirme nada y me llamaron para ir al casting".

De las 3.000 personas que se presentaban solo seleccionaban a 20. Ginés estuvo a punto, pero se quedó en la reserva. "Me hubiera encantado entrar, lo mío es ir a la tele. A Supervivientes sí que iba", declaraba hace ya un año, un deseo que ya se ha hecho realidad.

