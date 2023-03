‘Supervivientes’ tendrá tres equipos y arrancará con cinco nominados en su primera gala

El próximo jueves empieza en Telecinco una nueva temporada de Supervivientes, el que siempre ha sido su reality de convivencia con mayor éxito de audiencias. Al igual que en los últimos años, Jorge Javier Vázquez será el presentador de las galas semanales, y Carlos Sobera con Ion Aramendi se encargarán de las últimas horas y debates. Como cambio importante en el equipo, Laura Madrueño será la presentadora que se traslade a Honduras a narrar todo lo que sucede con los participantes, tomando así el relevo de Lara Álvarez.

Una de las principales novedades que tendrá Supervivientes 2023 es que los famosos no se dividirán en dos equipos, sino hasta en tres, que vivirán en tres playas, y también habrá una localización secreta cuyas condiciones de vida podrán ser positivas o negativas para sus habitantes.

Otra de las novedades que Mediaset ya ha desvelado es la de una nueva y original ceremonia de salvación, que reducirá en número el duelo por cada una de las expulsiones.

Adara Molinero, Asraf Beno, Patricia Donoso, Arelys Ramos, Gema Aldón, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Raquel Arias, Raquel Mosquera, Alma Bollo, Manuel Cortés, Jonan Wiergo, Ginés ‘Corregüela’, Sergio Garrido, Diego ‘James Lover’, Jaime Nava, Katerina Safarova y Artur Dainese son los famosos que participarán en el concurso en este año. Sin embargo, no todos ellos saltarán del helicóptero durante su primera noche. Y es que otra de las novedades que se han detallado es que cinco de ellos parten ya como nominados, antes siquiera del estreno del formato. Su nombre no se conocerá hasta el mismo jueves 3 de abril, y no tendrán derecho a saltar.

[La lista completa de los concursantes confirmados de 'Supervivientes 2023']

Hay que destacar que la primera noche de Supervivientes no será del todo sencilla: La 1 emite el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona de la Copa del Rey a las 21:00 horas, algo que, a todas luces, dejará grandes datos de audiencias. Y que, además, podría dejar un buen arrastre a Cover night, el nuevo talent show de la cadena, que se estrena una vez finalice el encuentro.

En la actualidad, Telecinco no pasa un gran momento de audiencias. Ha cerrado febrero con una cuota media del 11%, 3,1 puntos por detrás de Antena 3. La edición de Supervivientes del pasado 2022 firmó una media de 2.009.000 espectadores con un 20,2% de cuota de pantalla, un dato que sería un éxito para Telecinco en estos momentos, pero que dista del impacto del reality en años anteriores.

Sigue los temas que te interesan