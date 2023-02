La lista completa de los concursantes confirmados de 'Supervivientes 2023'

La cuenta atrás para el inicio de Supervivientes 2023 ya ha comenzado, y es que la lista de concursantes confirmados se engrosa cada día. Parece que el casting realizado por la cadena está intentando captar la audiencia perdida los últimos meses, y es que el reality más duro de Mediaset llega en un momento complicado para la empresa audiovisual.

Las actuales audiencias de Telecinco están más cerca de la tercera cadena en el ranking, La 1, que de la líder, Antena 3. Y donde cada día la diferencia entre ambas se sitúa entre los 3,5 y los 6 puntos de share. ¿Conseguirá Supervivientes 2023 levantar los datos y convertirse de nuevo en la cadena líder?

📹 Telecinco lanza nueva promo de 'Supervivientes 2023' #Supervivientes2023 pic.twitter.com/wkikrnWJrm — Tweets de tele (@teletuits) January 23, 2023

Gema Aldón

Gema Aldón.

La hija de Ana María Aldón ha sido la primera concursante confirmada. De esta manera, Gema sigue los pasos de la diseñadora andaluza, quien se fue hasta Honduras a participar en este concurso extremo en el año 2020. Consiguió llevar a cabo una gran participación, y de hecho, quedó segunda, tras Jorge Pérez.

"Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete, no sabe lo que le espera", atinaba a decir la propia Ana María Aldón, quien es colaboradora de Fiesta. "Supervivientes es mucho más duro de lo que cualquier persona desde su casa se puede imaginar", añadía. Y hay que destacar, además, que en sus promos, Mediaset ya promete que este año será una edición especialmente dura.

Patricia Donoso

Patricia Donoso.

La que fuera una de las últimas estrellas descubiertas por Mediaset España se ha unido a la lista de concursantes. Patricia Donoso podría suponer un auténtico huracán en Supervivientes si su llegada es parecida a su irrupción en el mundo del corazón. La abogada aseguró haber tenido una relación platónica con José Ortega Cano cuando su entonces mujer, Ana María Aldón, estaba embarazada.

Se cuestionaron sus historias, la autenticidad de sus joyas y hasta la identidad de su verdadero padre. Ella respondió a todo sin un ápice de duda.

Adara Molinero

Adara Molinero.

Adara Molinero ha sido la tercera famosa que pondrá rumbo a Honduras para participar en Supervivientes. Una mujer que es de sobra conocida por todos, ya que ha participado en varios realities y programas de Telecinco, siendo una de las figuras más queridas de la pequeña pantalla.

Se dio a conocer en Gran Hermano 17, donde tuvo un romance con Pol Badía. Una edición en la que no tuvo tanta suerte, ya que no logró colocarse en el ranking de los tres finalistas. Sin embargo, años después, logró una marca muy distinta en Gran Hermano VIP 7, donde ganó el concurso y protagonizó una historia de amor con Gianmarco Onestini, del que se enamoró locamente en la casa.

Raquel Mosquera

Raquel Mosquera.

Raquel Mosquera se ha atrevido con la aventura en Honduras y se une al casting de Supervivientes 2023. "Lo voy a dar todo. Me hace muchísima ilusión", confiesa la peluquera al hablar de esta segunda oportunidad que le han dado. "Siempre dije que lo volvería a repetir y estoy súper ilusionada y contenta, ¡a darlo todo!", añade la viuda de Pedro Carrasco.

Sergio Garrido

Sergio Garrido

Garrido es colaborador de Fiesta y paparazzi, dejará las playas de Ibiza durante los próximos meses y tendrá que enfrentarse a un terreno menos amable, donde tendrá que enfrentarse a la convivencia con famosos y luchar contra las adversidades. ¿Lo conseguirá?

"Estoy muy contento, todos los años me presento para participar pero este año me han llamado ellos directamente a mí, cuando me lo dijeron me puse a llorar", comenta.

Jaime Nava

Jaime Nava

El que fuera jugador de la Selección Española de Rugby tendrá que dejar a un lado el mundo deportivo para competir al máximo en cada una de las pruebas de Supervivientes 2023. Aunque su reality no es su primera experiencia televisiva, ya que Jaime Nava ya ha demostrado su talento para el espectáculo en el programa Mediafest Night Fever de Telecinco, donde se enfrentó a otros rostros míticos como Ana María Aldón.

Arelys Ramos

Arelys Ramos.

La madre de Yulen Pereira ha decidido probar suerte en Supervivientes 2023. Saltó a la fama en la anterior edición del reality de Mediaset, donde se convirtió en protagonista por ser una de las mujeres más críticas con Anabel Pantoja, su nuera. Ahora, deja de ser defensora para convertirse en concursante y estamos seguros de que no se va a callar absolutamente nada. Es una mujer de armas tomar y así lo demostró en varias de sus apariciones televisivas.

Jonan Wiergo

Jonan Wiergo

Mediaset España ha apostado por incluir en la lista del nuevo reality a uno de los influencer más conocidos de Internet. Amigo de Dulceida, lleva mucho tiempo queriendo ir a 'Supervivientes' y, por fin, cumplirá su sueño en la edición de 2023. Acumula casi 600k seguidores, con los que comparte su estilo de vida vegano y sus viajes de ensueño. El reality más extremo de Telecinco supondrá su primera experiencia como concursante de realities.

Ginés Corregüela

Ginés Corregüela

Parece que el tiktoker Ginés Correguela tendrá que dejar su granja desde donde hace sus famosos vídeos y a su pavo Felipe durante unos meses, ya que es uno de los nuevos concursantes de Supervivientes. El hombre en cuestión se dedica a preparar bocadillos XXL y eso, unido a su peculiar personalidad, es lo que lo ha convertido en una auténtica estrella.

Katerina Safarova

Katerina Safarova

Modelo, cantante y exparticipante de algunos programas de Telecinco como La isl a de las tentaciones. Katerina Safarova tiene un currículum de lo más extenso al que ahora se suma su experiencia como concursante del reality más duro de Telecinco.

Todo el mundo la recuerda por haber sido la tentadora que luchó por enamorar a Gonzalo Montoya en la primera edición de Tentaciones. Y, aunque no tuvo nada con él, sí que nació entre ellos una bonita amistad.

