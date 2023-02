Tensión entre Jorge Javier y Alejandro Nieto tras su polémica con Hacienda: "Siéntete un privilegiado"

Alejandro Nieto protagonizaba esta misma semana una polémica en redes sociales. El que fuera ganador de Supervivientes 2022 decidía compartir con todos sus seguidores el "enfado" que tenía tras las retenciones que Hacienda había hecho de su cheque del premio de 200.000 euros.

"Muy bonito el cheque ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000", aseguraba.

De hecho, BLUPER se ponía en contacto con el protagonista y se reafirmaba en sus declaraciones, y cargaba contra aquellos que le han criticado en redes. "Catetos son ellos, que siguen pagando como borregos. El tonto tiene dinero por lo menos en la cuenta, que hay algunos que ni siquiera lo tienen, tonto no seré".

[Alejandro Nieto se reafirma tras su polémica con Hacienda: "Catetos son los que pagan como borregos"]

Sálvame ha decidido invitar a Alejandro Nieto a plató, para charlar sobre este asunto que tanta polémica ha desatado. Ha sido Jorge Javier el que se ha desplazado hasta la sala VIP de Mediaset para hablar con el andaluz.

"La que se ha liado", ha comenzado el presentador. Después de un vídeo introductorio donde se han recogido las declaraciones mencionadas anteriormente, el presentador ha comenzado a atizar al invitado.

"Venga, ahora vamos a repasar las cosas que se hacen con el dinero público. Los colegios, como el público al que fuiste tú. Hay que pagar a esos profesores que dan clase en los colegios, hay que mantener los edificios donde se dan esas clases...", aseguraba en conductor ante el silencio de Nieto.

"Sí, sí, si es que yo no estoy en contra de que se paguen impuestos, pero es que me parece un abuso", respondía. En ese momento, Vázquez introducía un tema un tanto complicado para Nieto. "Tu hijo, por ejemplo, ha tenido que usar la sanidad pública, ¿sabes cuántos premios de Supervivientes tendrías que haber ganado para cubrir el tratamiento de tu hijo?".

"Prefiero no hablar de esto", respondía Alejandro visiblemente cortado. "Yo llevo trabajando desde los 18 años, siendo autónomo y pagando todo", insistía. "¿Quién paga las carreteras para ese coche nuevo que te has comprado?", preguntaba el de Badalona.

"Lo que tampoco entiendo es por qué a mí me quitan el 40% y a otras personas el 20%", apuntaba Nieto. "Pues porque tú ganas más, cuanto más se gane más hay que pagar", respondía Vázquez. "Deberías estar orgulloso de lo que has pagado, porque gracias a ti hay personas que podrán mejorar sus condiciones. Siéntete un privilegiado", apuntaba el presentador, a lo que Alejandro respondía que "si es así, pido perdón".

Magistral la clase de Jorge Javier Vázquez a Alejandro Nieto sobre para qué, cómo y por qué de la Agencia Tributaria en España. “Deberías sentirte orgulloso” #yoveoSálvame pic.twitter.com/Idw3RU1QwE — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) February 22, 2023

