'Sálvame' se rebela contra el nuevo Código con Belén Esteban a la cabeza: "Siempre he sido libre"

La salida de Paolo Vasile está generando importantes cambios en Mediaset, y es que con la llegada de tres nuevos consejeros, Borja Prado, Alessandro Salem y Massimo Musolino, algunas prácticas antes comunes en la cadena, ahora no tienen cabida.

Hace a penas dos días saltaba la noticia del nuevo código ético que deberán cumplir todos los trabajadores de la empresa audiovisual. El punto Principios rectores en programas de entretenimiento es el nombre de un nuevo apartado incluido en el texto ya vigente, y que afecta directamente a programas como Sálvame, Viernes Deluxe, Got Talent o Supervivientes.

"Los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa", se puede leer en el mismo. Esto, deja fuera los famosos discursos políticos de Jorge Javier Vázquez en Sálvame, que se habían convertido en su seña de identidad.

Otra de las nuevas prohibiciones es el abandono del plató en directo, ya que "se tendrá por definitiva a efectos contractuales". Una práctica común en Sálvame, cuando Jorge Javier ha salido del plató o los propios colaboradores cada tarde.

Era el pasado martes cuando Belén Esteban quería salir del plató, pero era advertida por sus compañeros: "No puedes salir ni un segundo", le espetaba Adela González ante la inminente salida de la de Paracuellos. "Que no se pu...", expresaba por su parte María Patiño, sin terminar la frase.

'Sálvame', en el límite

Parece que el espacio vespertino de La Fábrica de la tele se ha acercado al límite de estas nuevas prohibiciones o quién sabe, quizás las ha sobrepasado. Y es que en la tarde de este miércoles 22 de febrero, el programa ha contado con la visita de Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes 2022 y último protagonista de una polémica contra Hacienda.

'Sálvame'.

El exsuperviviente se quejaba en sus redes sociales del porcentaje que la administración le había retenido del cheque de 200.000 euros que cobró al convertirse en el ganador. "Muy bonito el cheque ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000", aseguraba.

Ha sido Jorge Javier Vázquez el encargado de entrevistarle, pero durante la charla, se han hecho referencias claras a "opiniones, preferencias o comentarios políticos". "Deberías estar orgulloso de lo que has pagado, porque gracias a ti hay personas que podrán mejorar sus condiciones. Siéntete un privilegiado", le espetaba a Nieto después de "repasar" todos los servicios que brinda el Estado gracias al dinero público. Además, el presentador ha repetido en varias ocasiones que "el que cobra más debe pagar más impuestos".

Magistral la clase de Jorge Javier Vázquez a Alejandro Nieto sobre para qué, cómo y por qué de la Agencia Tributaria en España. “Deberías sentirte orgulloso” #yoveoSálvame pic.twitter.com/Idw3RU1QwE — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) February 22, 2023

Tras su charla con Alejandro Nieto, el presentador regresaba al plató, pero en todo momento estaba siendo advertido por el director de Sálvame. "Que sí, tranquilo, que no te voy a meter en ningún lío. No confiáis en mí", espetaba Vázquez ante las palabras que estaba recibiendo desde el pinganillo.

Finalmente, el presentador se acercaba hasta el puesto del director, para expresar su opinión sobre el "sistema tributario" de nuestro país. "Los impuestos son la base del Estado del Bienestar, esto es indiscutible. Hay que pagar impuestos y a la gente que nos va bien si hay que pagar más impuestos, se pagan más impuestos. Esto es así, punto", comenzaba.

"Creo que el sistema tributario está un tanto obsoleto. Creo que no se puede mirar con la misma lupa a un chico como Alejandro, que una vez en su vida, en un concurso y que probablemente no le va a volver a pasar, ha ganado esa cantidad y se le quite casi el 50%, porque ha sido una oportunidad en su vida. Con ese sistema tan antiguo...", continuaba. "Hacienda le impide prosperar más", añadía.

'Sálvame'.

Pero el de Badalona no era el único que ha comenzado a hablar sobre el porcentaje que hay que pagar a Hacienda, y es que Belén Esteban se acercaba hasta el puesto de dirección para decir también su opinión.

"Hay que pagar impuestos para todo, pero sobre todo para que a una persona que va al médico no le den seis meses de espera", afirmaba la de Paracuellos. "Cuando gané Gran Hermano VIP, el premio lo doné a cuatro ONGs, lo que no es normal es que Hacienda les cobre un tanto porciento. Me parece vergonzoso", aseguraba.

Pero su discurso no terminaba ahí. Ya desde su silla como colaboradora espetaba: "Luego te dan seis meses de espera para que te operen". "Estás trabajando toda tu vida y te dan 600 euros de pensión, para vivir", comentaba mientras los presentadores debatían sobre el mismo asunto.

"Vamos a dejar el tema... Luego una persona que está trabajando toda su vida les dan 600 euros de mierda, no te jode. Como la sanidad pública. ¡Que sí!", gritaba Esteban ante los intentos del director porque frenara su discurso. "Siempre he sido libre para decir lo que he querido", sentenciaba. Esta última intervención de la 'princesa del pueblo' hace una referencia clara al nuevo Código que se ha implantado en la cadena

Sigue los temas que te interesan