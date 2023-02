Un espontáneo llama "maricón" a Jorge Javier Vázquez en directo y estalla

Sálvame ha comenzado la tarde de este miércoles 22 de febrero con una noticia bomba sobre uno de sus colaboradores. Y es que según el formato de Telecinco, José Antonio Canales Rivera se ha visto inmerso en un altercado ocurrido durante los carnavales de Cádiz.

Este hecho se produjo en plena calle, de hecho, en las imágenes se le puede ver encararse con un hombre que, según un testigo, había faltado el respeto a su madre. La propia Teresa Rivera, presente en el momento, se interponía entre ellos y pedía a su hijo que se marcharan de allí.

Sálvame ha emitido un avance de las imágenes del conflicto al inicio del programa y del testimonio de un testigo, que decía: "Estaba con su hermano y su madre dentro de un bar". Según su relato, allí "se liaron a pegarse", alguien llamó a la policía y se personaron allí.

Pero para conocer más de cerca estos hechos y el lugar donde tuvieron lugar, Sálvame desplazaba hasta el local a uno de sus reporteros José Antonio León, que se encontraba junto a Raúl uno de los testigos.

Sálvame.

Lo que nadie se esperaba era lo que se iba a producir a continuación en pleno directo, cuando desde lo que parecía un vehículo han llamado "maricón" al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. "¡Jorge Javier, maricón!", se ha podido escuchar.

Atónito, el presentador ha respondido: "Pero si eso ya se sabía, ¿no?". Un tono que era continuado por el reportero: Vaya exclusiva que ha dicho el tío, es un piropo además". "Me parece raro que después de 25 años lo que me digan sea "maricón", ¿en Cádiz no lo sabían? Está Cádiz como para no saberlo", añadía Vázquez.

Ante este surrealista hecho, Miguel Frigenti ha querido contar su experiencia: "A mí eso es algo que me hacen continuamente y que me sienta ya mal. Cuando voy por la calle andando es algo que...".

En ese momento, Jorge Javier Vázquez explotaba contra lo sucedido mirando a cámara "Te digo una cosa, en este país, y viene muy bien que sucedan estas cosas, tenemos que avanzar muchísimo todavía. Esto que ha pasado nos pasa muchas veces, y hemos naturalizado este tipo de situaciones, pero son agresiones, son insultos, nos pensamos que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado, es verdad, pero desde luego todavía nos queda avanzar muchísimo más".

Pero su discurso no terminaba ahí: "Este tipo de situaciones son las que muchísimas veces gente como yo y de mi colectivo, tenemos que hacer frente por la calle. Además, no nos podemos revolver porque entonces se lía muchísimo más y lamentablemente tenemos que bajar la cabeza y pasar de largo. Esto es lo que pasa", sentenciaba.

"De tu colectivo Jorge y es que yo hace unos días lo sufrí en un supermercado lo sufrí. Esto va de sinvergüenzas que hacen el cafre y ya está. Con ironía resolví y bueno, a tomar viento", apuntaba el reportero.

"Sí, pero perdona José Antonio, yo tengo 52 años y tengo callo, pero hay gente muy joven, gente pequeña, que con este tipo de situaciones sufren", concluía el presentador seguido de un aplauso.

Jorge Javier Vázquez, por cosas como esta hay muchos que te tienen tanta tirria, eres muy grande!!! 👏👏#YoVeoAJorgeJavier #yoveosalvame #APOYOROCIO22F pic.twitter.com/15wOxdiCve — Nano Jano (@NanoJano1) February 22, 2023

Sigue los temas que te interesan