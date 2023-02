Alejandro Nieto se reafirma tras su polémica con Hacienda: "Catetos son los que pagan como borregos"

Alejandro Nieto revolucionaba las redes sociales el pasado jueves, cuando decidió compartir con todos sus seguidores cuánto dinero le había retenido Hacienda tras cobrar el cheque de Supervivientes, con un valor de 200.000 euros, al alzarse como ganador de la última edición del reality de Mediaset.

"Muy bonito el cheque ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000", aseguraba visiblemente enfadado.

Sus declaraciones desataban una ola de críticas en internet, calificando al exparticipante de Supervivientes de "cateto", "machista", "ignorante" o "tonto". Además, muchos usuarios le reprochaban que los impuestos son la manera de cubrir los gastos de los servicios públicos.

Alejandro Nieto no ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto, hasta ahora. Asegura estar "cabreado" y confiesa estar trabajando y "cotizando" desde que tiene 18 años. BLUPER se ha puesto en contacto con el exparticipante para preguntarle cómo ha reaccionado ante la oleada de mensajes críticos.

¿Mantienes las palabras que vertiste en tus historias de Instagram sobre la retención de Hacienda a tu cheque de Supervivientes?

Sí, de hecho, ahora acabo de pagar otra cosa. Todo es dinero. La gente es estúpida, al final todos saben que nos están robando. ¡Ojalá fuera todo para sanidad! ¡Ojalá fuera todo para la Policía! Sabemos que en muchas ocasiones nos están robando masivamente, yo lo siento así.

En redes te han llamado "cateto", "machista", "ignorante", entre otras descalificaciones

Catetos son ellos, que siguen pagando como borregos. El tonto tiene dinero por lo menos en la cuenta, que hay algunos que ni siquiera lo tienen, tonto no seré.

Otros usuarios te han cuestionado que ese dinero venga de la televisión, de haber participado en Supervivientes

En realidad, lo que tienen es envidia de no poder hacerlo ellos. Yo me lo he currado y he trabajado, no he robado ni he hecho daño a nadie. Es un dinero digno igual que el que está limpiando suelos. Toda esa gente que critica, a más de uno le gustaría tener la oportunidad y ganar ese dinero. Cómo no pueden, se esconden detrás de un perfil falso, que es la mayoría, no tienen cojones de dar la cara. Es gente que se esconde detrás de una pantalla para poder insultar.

Alejandro Nieto con el cheque de 'SV'.

Te han llegado críticas a tu discurso diciendo que sí utilizaste la sanidad pública para tu hijo, concretamente el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla

La gente es muy mala, hablando fríamente, es muy hija de puta. Cuando pasó lo que pasó, yo tenía 23 años. Llevaba tres o cuatro años trabajando, o sea, que sí había cotizado, cosa que he hecho desde los 18 años que me hice autónomo hasta los 26, que entré en Gran Hermano. Luego estuve en una óptica cerca de un año, que también coticé, después trabajé en el Puerto de Santa María como guarda forestal. En mi vida he cobrado el paro. Mis padres han trabajado toda la vida, han pagado todo. Yo pago impuestos porque hay que pagarlos; para la sanidad, para las escuelas... No me niego a eso. Yo tengo que estar muy agradecido a este país por el favor que le hizo a mi hijo. Eso no quiere decir que, de un premio que gano yo, que he sido yo el que he ido a Supervivientes, el que ha pasado hambre, calamidades, veo un abuso que me quiten el 40%, ya sea si me pagan 100 euros o 20 duros.

¿Sigues vinculado a la televisión tanto como antes?

Yo soy autónomo. Si me llaman de la televisión, voy. Estoy dado de alta como 'influencer' y pago todo. Quiero recalcar que la gente es estúpida y se piensan que yo no sabía que había que pagar impuestos, lo que no sabía es que había tanto robo. Todo ha subido: la luz, el gasoil... Pero lo que tienen que subir son los sueldos también. Lo que quiero dejar claro es que yo soy un trabajador, que yo me siento humilde y siento que me han robado de toda la vida, no ahora con el premio. Me dice la gente que me ponga a trabajar, qué sabrán ellos si he trabajado o no. He trabajado toda la vida y no he cobrado el paro jamás.

Sigue los temas que te interesan